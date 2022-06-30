Düzenli Metformin kullanımı B12 vitamini eksikliğine neden oluyor

Metformin, kanıtlanmış etkileri ile tip 2 diyabet tedavisinde en yaygın kullanılan antidiyabetik ilaçtır. Ancak B12 vitamini eksikliğine neden olabilir ve bu eksiklik sinir hasarını tetikleyebilir.

Fransa'da 9 milyonu aşkın kişi diyabetten etkileniyor. Dünya çapında ise yaklaşık 500 milyon insanın diyabetten etkilendiği tahmin ediliyor. Bu sağlık sorunu 3 faktörün etkisi altında sürekli ilerliyor. Bu faktörler sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı ve fiziksel egzersiz eksikliği olarak görülüyor.

Yeterli ve dengeli bir diyet, daha fazla bitki ve ev yapımı ürünlerin tüketimi ve hareketli kalmak sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır. Ancak, tüm bunlara rağmen günlük ilaç tedavisinin şart olduğu durumlar da vardır.

Türkiye'de milyonlarca kişi tip 2 diyabet tedavisi görmektedir. Birçok kişi, beslenme düzenini ve fiziksel hareketliliğini iyileştirmek için bir programla birlikte başta metformin olmak üzere ilaçlarla tedavi edilir. Bu ilaç, bir anti-hiperglisemik etkiye sahiptir ve hipoglisemiyi önler.

Metformin ve B12 vitamini

Düzenli metformin alımı B12 vitamini eksikliklerine neden olabilir. Bilimsel çalışmalar, düzenli metformin alımının vakalarda en ciddi, geri dönüşü olmayan sinir hasarına neden olabilecek B12 vitamini eksikliklerine neden olabileceğini göstermektedir.

Metformin, farklı mekanizmalar yoluyla B12 vitamini emilim bozukluğuna neden olabilir. Bu nedenle, bağırsaktan emilimde azalma ve bağırsak bakterilerinin çoğalması, B12 vitamini emilimini engelleyebilir.

Bu kurala çok az uyulsa bile, metformin ile tedavi edilen tüm hastalarda B12 vitamini seviyesinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. İlk önlem elbette ilgili uzmanla konuşmaktır, ancak en basit yol, aşırı dozda B12 vitamini riski olmadığı bilindiği için düzenli olarak B12 vitamini takviyesi almaktır.

Sinir hasarına neden oluyor

Periferik sinir hasarından kaynaklanan diyabetik nöropati, diyabetin en sık görülen kronik komplikasyonlarından biridir. Kandaki yüksek şeker konsantrasyonu olan hiperglisemi, vücutta kimyasal değişikliklere neden olur ve bu da sonunda sinirlere zarar verir. Bu değişiklikler, sinirlerde sinyal iletiminde yavaşlamadan sinirde yapısal hasara kadar değişebilir. Bu değişiklikler hem derideki kasları ve hisleri kontrol eden periferik sinirleri hem de iç organların işleyişinde yer alan otonom sinir sisteminin sinirlerini etkileyebilir.

Periferik sistemdeki sinir hasarı kendini çok çeşitli şekillerde gösterebilir. Belirtiler uyuşukluk hissinden şiddetli ağrıya kadar değişebilir. Bu hasar ayrıca denge ve koordinasyon kaybına yol açabilir.

Metformin, tip 2 diyabet için en çok reçete edilen ve etkili tedavilerden biridir. Kullanımı B12 vitamini eksikliği ile ilişkili olduğu için sinir hasarı riskini artırır. Ancak günümüzde henüz metformin ile tedavi edilen kişilerde B12 vitamini düzeylerini izlemek için resmi bir tavsiye bulunmamaktadır.

Uzmanlar, metformin alan hastaların B12 vitamini düzeylerinin daha sık kontrol edilmesi gerektiğine iaşret ediyor. Geri dönüşü olmayan sinir hasarını önlemek için eksikliklerin uygun şekilde ele alınması oldukça önemlidir.