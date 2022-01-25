Düzenli olarak tüketmeniz gereken en sağlıklı 10 kış besini

Düzenli olarak tüketmeniz gereken en sağlıklı 10 kış besini

Özellikle mevsimsel depresyon ve kış hastalıklarıyla savaşmak için gerekli olan güçlü bağışıklığı, besinler yoluyla elde edebilmek mümkün. İşte mutlaka tüketmeniz gereken en sağlıklı 10 kış besini.

Kışın diyetimiz değişir; daha az yeşillik, meyve ve sebze yeriz. Kışın kendimizi soğuk stresinden içgüdüsel olarak koruyarak daha yüksek kalorili, yağlı yiyecekler tüketmeye başlarız. Ancak bu doğru ve sağlıklı değil.

Kış, tam bir vitamin eksikliği zamanıdır. Birçok kişinin kış mevsiminde ilgisizlik yaşamasının ilk nedeni budur. Stres direncimiz azalır, güneş ışığı az olduğu için vücut D vitamini eksikliği yaşar ve metabolizmamız yavaşlar. Cilt ve saçlar daha kötü görünür ve hastalıklara yatkın hale geliriz.

Ancak tüm sorunlardan kolayca ve lezzetli bir şekilde kurtulabilirsiniz. Kış depresyonu, ilgisizlik, zayıf bağışıklık ile mutfakta savaşabilirsiniz.

İşte düzenli olarak tüketmeniz gereken en sağlıklı 10 kış besini.

KUŞBURNU

Kuşburnu tam anlamıyla şifalı bir besindir. Kuru kuşburnunda bile rekor dozda C vitamini vardır. Kuşburnu çayı virüslere karşı koruma sağlayacaktır. Bütün bir B vitamini kompleksi, çok fazla magnezyum, fosfor ve potasyum içerirler.

Kuşburnu çayı kalbi korumak, bağışıklığı güçlendirmek ve cilt güzelliğini geri kazandırmak için mükemmel bir şekilde çalışan iyileştirici bir içecektir.

ÇEŞİTLİ MEYVE VE SEBZELER

Her gün en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketin. Burada önemli olan şey, kış diyetinizde günlük olarak meyve ve sebzelerin bulunmasıdır. Uzmanlar, uzun zamandır günde 5 porsiyon ve her mevsim sebze ve meyve tüketimini aktif olarak önermektedir.

Havuç, soğan, pancar, karanbahar, elma, armut, narenciye... Her gün menünüze meyve ve sebzeleri ekleyin. Ayrıca, faydalı olanlar arasında sadece taze değil, dondurulmuş sebzeler, otlar, meyveler ve konserveler de bulunur.

LAHANA TURŞUSU

Lahana turşusu sindirimi iyileştirir, kemikleri, bağışıklık sistemini güçlendirir, hatta kolesterolü düşürür. Zeytinyağlı ve kırmızı soğanlı bir porsiyon lahana turşusu, sağlığınız için her şeye sahiptir; A, B, C, K vitaminleri, lif, demir, magnezyum, kalsiyum ve diğer birçok faydalı element.

Lahana turşusu bir vitamin deposu ve eşsiz bir prebiyotik ve probiyotik kaynağıdır.

DENİZ BALIKLARI

Somon, uskumru ve sardalya Omega-3 ve Omega-6 içeriğinde liderdir. Bu yağ asitleri, hücre yaşlanmasını yavaşlatmaları ile bilinir.

Taze balıkları temizlemek ve pişirmekle uğraşmak istemiyorsanız, balık yağı takviyeleri de alabilirsiniz ancak balık tüketerek almak çok daha sağlıklıdır.

Haşlanmış sebzeler ve sağlıklı balıklarla kış salataları yapın.

TRABZON HURMASI

Kışın her gün bir hurma yiyerek alacağınız beta karoten ile sağlığınızı geliştirebilirsiniz. Beta kartoen göz sağlığını güçlendirmeye yardımcı olur ve hücre yenilenmesini destekler.

Öksürüğe karşı hurma yenilmesi önerilir. Trabzon hurması, yorgunluğu gideren ve mutluluk hormonu olan serotonin üretiminde bir kofaktör olan çok miktarda B3 vitamini (nikotinik asit) içerir. Ayrıca vücuda çok fazla iyot sağlar. Kış diyeti için idealdir.

AVOKADO

Güzellik endüstrisi, avokadoyu cildin gençliği ve güzelliği için en değerli meyve olarak adlandırıyor. Ve gerçekten öyle.

Egzotik ve lezzetli bir meyve olan avokado cilde iyi gelen birçok yağ içerir. Soğuk hava ve rüzgarın zarar verdiği cildin nemini ve elastikiyetini korumaya yardımcı olur.

Bu meyve sindirim sistemindeki bozukluklara karşı faydalıdır, daha aktif ve verimli olmamızı sağlar.

NAR

Nar A, C ve E vitaminlerinin içeriğinde şampiyondur. Bağışıklık, görme, güzellik için önemli olan her şeyi vücuda sağlar.

Düşük hemoglobin seviyeleri için en iyi doğal ilaçtır. Ayrıca lif bakımından zengindir. Kış aylarında haftada en az 2 kez nar tüketin.

CEVİZ

Kış çoğu zaman stresli olarak adlandırılır. Stresi ortadan kaldırmak için ceviz yiyebilirsiniz.

Sinir sistemini güçlendiren tüm B vitamini kompleksini içerirler. Günde sadece 5 ceviz kalp hastalığına karşı korur, zihinsel aktiviteyi uyarır ve konsantrasyonu artırır.

Cevizler yetişkinlerin ve çocukların kış diyetinde olmalıdır.

KIZILCIK

Uzmanlar kızılcıkları 'kış kraliçeleri' olarak adlandırıyor. C vitamini bileşimleri sayesinde kışın vazgeçilmezleridir.

Güvenli bir şekilde dondurulabilirler, faydalı özelliklerini kaybetmezler. Kızılcık, antibiyotikleriyle aynı etkinliğe sahip olduğu gösterilen özel asitler içerir. Bu meyve griple savaşmaya yardımcı olur ve yüksek ateşi giderdiği bilinmektedir.

Kızılcıkların ayrıca ağrı kesici ve iltihap önleyici etkileri vardır. Ayrıca bağırsaklardaki sağlıksız bakterilerle savaşmaya yardımcı olur.

KABAK

Kabak kullanışlı bir kış ürünüdür. Bağışıklık için her şeye sahiptir; C vitamini, karoten, kalsiyum ve pektinler içerir.

Uzmanlar kabak püresinin kalp kasını korumaya ve güçlendirmeye yardımcı olduğunu söylüyor. Ayrıca erken yaşlanmayı önleyen faydalı maddeler içerir.