e-Nabız şifre alma 2021: Unutulan e-Nabız şifresi nasıl değiştirilir?

Aşı randevusu almak için e-Nabız sistemine giren vatandaşlardan bazıları şifre sorunuyla karşılaşıyor. E-Nabız şifremi unuttum, nasıl değiştirebilirim sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor.

Koronavirüs aşı randevusu almak için kullanılan e-Nabız sistemi bugünlerde oldukça yoğun. Ancak birçok vatandaş şifresini hatırlamadığı için yeniden şifre almak durumunda kalıyor.

SMS doğrulması ile e-Nabız sistemine giriş yapıldığından yeni şifre alabilmek adına ‘e-Nabız şifremi nasıl değiştirebilirim’ işlemini gerçekleştirmek gerekiyor.

Peki e-Nabız şifresi nasıl değiştirilir? e-Nabız şifremi unuttum ne yapmalıyım? soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte 2021 e-Nabız şifre alma işlemleri…

E-NABIZ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Geniş ve kapsamlı bir sağlık bilişim altyapısı olan e-Nabız sistemine güvenli bir şekilde ulaşabilmek ve sağlık konusunda kişilerin geçmiş kayıtlarına erişebilmek mümkündür.

e-Nabız sistemine ilk kez kayıt olacaklar ise e-Devlet şifreleri ya da aile hekimleri aracılığı ile kolayca erişim sağlayabilirler. e-Nabız sistemine girişte şifre değiştirilebilmesi veya şifre unutulduğunda yeni şifre talebi de mümkündür.

E-NABIZ ŞİFRE DEĞİŞTİRME İŞLEMİ

e-Nabız şifreni unutulursa;

- e-Nabız sistemine giriş yapılır.

- Ana sayfada yer alan e-Nabız şifreniz ile sisteme giriş yap butonu tıklanır.

- T.C. kimlik numarası ve e-Nabız şifresi ile sisteme giriş yapılabilecek sayfa açıldıktan sonra giriş butonunun yan tarafındaki şifremi unuttum butonu tıklanmalıdır.

- Bunların ardından sisteme kayıtlı olan cep telefonu numarası ile SMS onayı gönderildikten hemen sonra yeni şifre belirlenir. Bunun için öncelikle T.C. kimlik numarası yazılmalıdır. Hemen ardından da sisteme kayıtlı cep telefonu numarası girilir ve SMS gönder butonu tıklanır.

- Girilen cep telefonu numarasına gönderilen onay kodunun sisteme girilmesi gerekir. Onay kodunun girilmesi sonrasında cep telefonuna geçici e-Nabız şifresi gönderilir. Bu şifre ile sisteme giriş yapılır.

- Geçici şifre ile sisteme giriş yapıldıktan sonra şifre değiştirilebilmektedir.