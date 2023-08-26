e-Reçetem sistemine 5 dil eklendi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem sistemine 5 dil eklendiğini açıkladı

AA & Ensonhaber

Sağlık alanında hastaların, doktorların ve eczacıların hayatını kolaylaştıran e-Reçetem sistemine güncelleme geldi.

e-Reçetem sistemine 5 yeni dil

Reçete sahteciliğinin önüne geçmek amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 1 Temmuz 2012'de uygulamaya koyduğu e-Reçetem sistemine 5 yeni dil eklendi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda,

e-Reçetem sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun.

ifadelerini kullandı.

e-Reçete nedir

E-reçete, doktorunuz tarafından yazılan ve e-Nabız sisteminde saklanan reçetedir. e-Reçete, kağıt reçetelerden daha güvenli ve pratiktir. e-Reçete, doktorunuzun e-Nabız sistemine giriş yaparak yazabileceği gibi, e-nabız sistemine kayıtlı olan eczanelerden de alınabilir.

e-Reçete almak için yapmanız gerekenler:

e-Nabız sistemine giriş yapın.

Reçetem sekmesine tıklayın.

Yeni reçete oluşturmak için "Yeni reçete oluştur" butonuna tıklayın.

Reçete bilgilerini girin.

"Reçete oluştur" butonuna tıklayın.

e-Reçeteniz, e-Nabız sisteminde kayıtlı olan eczanelerden alınabilir. e-Reçetenizi almak için eczaneye gittiğinizde, e-Nabız şifrenizi veya kimlik numaranızı vermeniz yeterlidir.

e-Reçete, kağıt reçetelerden daha güvenlidir. Çünkü e-Reçeteler, e-Nabız sisteminde şifreli olarak saklanır. Ayrıca, e-Reçeteler, sahtecilik ve ilaç kaçakçılığı gibi suçların önlenmesine yardımcı olur.

e-Reçete, kağıt reçetelerden daha pratiktir. Çünkü e-Reçeteleri, e-Nabız sisteminden veya e-Nabız sistemine kayıtlı olan eczanelerden alabilirsiniz. Ayrıca, e-Reçeteleri, kağıt reçetelerde olduğu gibi kaybetme riski yoktur.