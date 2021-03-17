Ehlers Danlos Sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Ehlers Danlos (EDS) Sendromu tedavisi var mı?

Vücudun bağ dokusunu etkileyen bir çeşit genetik bozukluk olarak ortaya çıkan Ehlers Danlos sendromu, özellikle cildi, eklemleri ve kan damarlarını etkilemektedir.

Ehlers Danlos Sendromu hastalığı, kolajen sentezinin bozulması nedeniyle ortaya çıkan genetik bir hastalıktır. Kolajen sentezi bozulduğunda bağ dokusu zarar görmekte ve bu nedenle birçok organ ve dokuda, yaşamı tehdit eden komplikasyonlar meydana gelmektedir.

Peki, Ehlers Danlos Dendromu belirtileri nelerdir? Ehlers Danlos Sendromu testi ve tedavisi nasıl yapılır?

EHLERS DANLOS SENDROMU NEDİR?

Cildin daha esnek, sağlıklı ve daha genç görünmesine olanak sağlayan vücuttaki bağ dokuları; kan damarları, kaslar, kemikler, ciltler, tendon ya da göz ve organlar gibi birçok farklı kısımda yer almaktadır ancak bağ dokularında yaşanan genetik sorunlar gevşeme, yumuşak, kırılgan ve aşırı esnek bir cilt gibi problemler yaratabilmektedir.

14 alt türü bulunan Ehlers-Danlos Sendromu, genel olarak her 5000 kişiden 1 kişide görülen bir hastalıktır. Diğer alt türlerine göre en sık görüleni Hipermobil Ehlers Danlos Sendromu'dur. Genel olarak doktorların EDS hakkında bilgisi az olduğu için nadir teşhis konulan bir sendromdur.

EHLERS DANLOS SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bu hastalığa yakalanan kişilerde; deri, kan damarları ve eklemler yetersiz gelişir ve bu da güç eksikliği, bağ dokusunun aşırı gerilmesi ve özellikle kan damarlarının kolay yırtılmasına neden olabilir.

Bağırsak yırtılmaları, fıtık, omurga eğriliği ve akciğerdeki havanın akciğer dışı dokulara kaçışı yaşanabilmektedir. Diğer belirtiler ise şu şekildedir:

Aşırı gevşeklik ve esneklik

Bir eklem hareket aralığının normalin dışına çıkması yani hipermobil

Kırılgan Yapı

Yavaş iyileşme

Şiddetli morarmaya da yırtılma

Ciddi yaralanma izleri

Küçük etli lezyonlar

Kronik kas ya da iskelet ağrıları

Eklemlerde çıkıklar ve yanlış hizalamalar

Omurganın normalin dışında eğrilmesi yani skolyoz

Nefes almakta zorluk çekmek

Kollar ve bacaklarda eğiklik veya kavis durumu

Diş eti sağlığı ile diş eti problemleri

Göz problemleri

Mitral kapak prolapsusu

Kalp rahatsızlıkları

EHLERS DANLOS SENDROMU TEDAVİSİ VAR MI?

Ehlers Danlos Sendromu için doğrudan bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Ancak komplikasyon riskini azaltmak ve semptomları aşağı indirmek için fizik tedavi, hasarlı eklem onarımı için ameliyat ve egzersiz gibi bazı tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Kas ve sinirlerde kronik ağrıların giderilmesi, eklem ağrılarının azaltılması noktasında ilaç tedavisi uygulanabilir. Ehlers Danlos Sendromu'nun neden olduğu mide problemleri ve baş ağrılarını giderme noktasında da oldukça önemlidir.