Ekmeği tamamen bırakmamanız için 6 neden

Kilo verme ya da sağlıklı beslenme rutininizden ekmeği çıkarmanın neden olduğu olumsuzlukları öğrenmeye ve tam tahıllı ekmeklere yönelmeye ne dersiniz?

Sağlıklı beslenmeye başlamayı planladığınızda, ekmek genellikle diyetinizden çıkarmak istediğiniz ilk yiyeceklerden biridir. Ancak karbonhidrat söz konusu olduğunda, beyaz ekmeği bırakmak birkaç kilo vermenize yardımcı olabilirken, tam tahıllı ekmeği kesmek aslında vücudunuzu çok ihtiyaç duyulan besin maddelerini tüketebilir.

Özellikle gluütensiz beslenme programlarını takip edenlerde yapılan bazı araştırmalar, tahıllardan uzak durmanın zararlarını da ortaya çıkardı. İşte, ekmek yemeyi tamamen kestiğiniz takdirde vücudunuzda oluşması muhtemel tepkiler;

1. BACAKTA KRAMPLARA NEDEN OLUR

Kilo vermeye çalışan insanlar, karbonhidrat alımlarının ne kadar düşük olabileceğini denemeye isteklidir, ancak ekmeği tamamen bırakmanın aslında bazı hoş olmayan yan etkileri olabilir. Ekmeği ve diğer karbonhidratları neredeyse tamamen kesmek anlamına gelen bir keto diyeti yapmayı planlıyorsanız, bacak krampları yaşayabilirsiniz. Bu ağrılı kasılmalar tipik olarak geceleri meydana gelir ve saniyeler ile dakikalar arasında sürebilir. Ekmek elektrolitlerde yüksektir ve vücudunuz bu temel besin maddelerini yeterince almadığında kas spazmlarına yol açabilir.

2. YORGUN HİSSEDEBİLİRSİNİZ

Beyaz ekmek yeterince karbonhidrat almanın en sağlıklı yolu olmasa da tam buğday ve filizlenmiş tahıl ekmeğini ölçülü olarak yemek ,vücudunuza daha fazla enerji verecektir. Lif, demir ve magnezyum açısından zengin olduğu için bu yiyecekler tok ve enerjik hissetmenize yardımcı olur ve hatta yoğun bir iş gününden sonra spor salonuna gitmek için yeterli enerjiyi almanıza yardımcı olabilir.

3. TATLI KRİZİNE GİREBİLİRSİNİZ

Ekmek enerji için kullanılabildiğinden, onu tamamen bırakmak, başka bir yerde başka bir enerji kaynağı bulmanız gerektiği anlamına gelir. Yorgun ve bitkin hissettiğimizde, doğal olarak, tatlılar ve şekerli içecekler gibi bize hızlı bir enerji artışı sağlayabilecek yiyeceklere yöneliriz. Ölçülü ekmek yemek kilo almanıza neden olmazken, kendinizi yorgun hissettiğinizde elinizin altında bulunan kurabiye ve çikolata yemek kesinlikle kilo yapabilir.

4. KABIZLIK ŞİKAYETİNİZ ARTAR

Normal beyaz ekmeği bırakıyorsanız, bu sizin için pek sorun olmayabilir, ancak tam tahıllı veya çavdar ekmeğini kesmek aslında tuvalete daha fazla zaman ayırmanıza neden olabilir. Tam tahıllı ekmeğin lif oranı yüksektir, bu da sindiriminize yardımcı olur ve aslında kabızlığı gidermek için müshillerden daha iyi çalıştığı kanıtlanmıştır.

5. RUH HALİNDE DEĞİŞİMLER OLUŞURUR

Hiçbir şeyin ruh halinizi bir dilim pizzadan daha hızlı yükseltemeyeceğini düşündüyseniz, bunun aslında bilimsel bir açıklaması var. Karbonhidrat yemek, kendinizi iyi hissetmenizden sorumlu olan ve hatta iştahınızı bastırabilen serotonin adı verilen bir kimyasal salgılar. Bu, arada sırada sağlıklı karbonhidrat tüketmenin ruh halinizi yükseltip açlığınızı yatıştırabileceği anlamına gelir.

6. KALP HASTALIĞI RİSKİNİZ ARTABİLİR

Diyetinizden çıkarmayı seçtiğiniz tahıl türleri, konu kalbinizi sağlıklı tutmak olduğunda oyunun kurallarını değiştirebilir. Rafine karbonhidratlar kalp hastalığı riskini artırabilirken, tam tahıl yemenin kolesterolü düşürdüğü ve kalp rahatsızlıklarıyla ilgili pek çok şeyi uzak tuttuğu kanıtlanmıştır.