Ekran süreniz hastalık sebebi! Bakın neye yol açıyor...

Elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlar, fayda kadar zarar da veriyor.

Son dönemlerde en sık görülen rahatsızlıklardan biri de boyun ağrıları.

Uzmanlara göre başın öne eğik şekilde uzun süre tutulması, omurga üzerine normalin katbekat üzerinde yük bindiriyor ve bu durum zamanla hem boyun hem de sırt bölgesinde kronik ağrılara yol açıyor.

Ekran süresi uzun olanlar ise bu hastalıkla karşı karşıya kalıyor.

TEKNO BOYUN SENDROMU

Tekno boyun sendromu, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanırken başın uzun süre öne doğru eğilmesi sonucu boyun ve omurga bölgesinde ortaya çıkan kas-iskelet sistemi rahatsızlığıdır.

Normal şartlarda 4–5 kg ağırlığında olan baş, öne eğildikçe omurgaya 20–30 kg’a kadar ekstra yük bindirir.

Sürekli öne eğilen baş, boyun kaslarının gerilmesine ve ağrıya neden olur.

Boyun kaslarının gerginliği gerilim tipi baş ağrılarını tetikleyebilir.

Öne eğik duruşun alışkanlık hâline gelmesi omurga eğrisini bozabilir.

Sinir sıkışmasına bağlı olarak gelişebilir.

Çene ve sırt bölgesinde baskı hissi, ellerde karıncalanma olabilir.

NASIL GEÇER

Telefon ve tablet kullanırken ekranı göz hizasına kaldırmak, uzun süre öne eğilerek durmaktan kaçınmak ve çalışma ortamını ergonomik şekilde düzenlemek en temel adımlardır.

Düzenli olarak boyun, omuz ve sırt bölgesini esneten germe egzersizleri yapmak; gerginliği azaltır ve kasların güçlenmesini sağlar.

Ağrı veya kas spazmı yaşandığında sıcak kompres; ani gelişen şikâyetlerde ise soğuk uygulama etkili olabilir.