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- Eksik etmeyin! Aç karnına kozalak şurubu içmenin faydaları
Eksik etmeyin! Aç karnına kozalak şurubu içmenin faydaları
- Haber Merkezi
- 19.12.2022 - 16:23
Astım ve bronşit başta olmak üzere birçok hastalığa şifa olan çam kozalağı, kaynatılarak şurup haline getiriliyor. Her gün düzenli olarak kozalak şurubu içmenin faydaları saymakla bitmiyor.
Kış aylarında yakalanılan rahatsızlıkların doğal çaresi olan kozalak şurubu, yeşil çam ağaçlarından toplanan kozalaklardan meydana geliyor.
Öksürük söktürücü etkisiyle öne çıkan kozalak şurubu, eski çağlardan beri alternatif tıp tedavilerinde ilk sırada yer alıyor.
Peki aç karnına kozalak şurubu içmenin yararları nelerdir? İşte sağlığa inanılmaz etkileri...
Kozalak şurubunun faydaları
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Solunum yollarında oluşan iltihap ve enfeksiyonların giderilmesine yardımcı olur.
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Bitmek bilmeyen öksürük, astım, bronşit ve benzeri solunum rahatsızlıklarına çok iyi gelir.
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Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve bu sayede hasta olma olasılığınızı düşürür.
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Dinlendirici özelliğe sahip olan kozalak şurubu, stresi uzaklaştırır. Bu sayede stres nedeniyle oluşan ya da oluşabilecek hastalıkların önüne geçilir.
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Daha parlak ve daha canlı bir cilt görünümü sağlar.
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Vücudun ihtiyacı olan enerjinin karşılanmasını sağlar.
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Uyku problemi yaşadığınız günlerde çam kozalağı şurubu tüketebilirsiniz.
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Kozalak şurubu, kuru ve yıpranmış saçları besler ve daha canlı bir görünüme kavuşmasını sağlar. Bu şurubu dilerseniz saç maskenize ekleyerek de kullanabilirsiniz.
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Ağız içerisindeki yaraların iyileşmesine yardımcı olur.
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Diş çürüklerinin oluşmasını engeller.