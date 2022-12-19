Eksik etmeyin! Aç karnına kozalak şurubu içmenin faydaları

Her gün bir tatlı kaşığı kozalak şurubu içmenin sağlığa etkilerini duyan, alışkanlık haline getiriyor. İşte özellikle aç karnına içilen kozalak şurubunun inanılmaz faydaları...

Astım ve bronşit başta olmak üzere birçok hastalığa şifa olan çam kozalağı, kaynatılarak şurup haline getiriliyor. Her gün düzenli olarak kozalak şurubu içmenin faydaları saymakla bitmiyor.

Kış aylarında yakalanılan rahatsızlıkların doğal çaresi olan kozalak şurubu, yeşil çam ağaçlarından toplanan kozalaklardan meydana geliyor.

Öksürük söktürücü etkisiyle öne çıkan kozalak şurubu, eski çağlardan beri alternatif tıp tedavilerinde ilk sırada yer alıyor.

Peki aç karnına kozalak şurubu içmenin yararları nelerdir? İşte sağlığa inanılmaz etkileri...

Kozalak şurubunun faydaları