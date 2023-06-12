El ve ayaklarınızda bu belirti varsa hemen doktora gidin! Böbrekleriniz iflas etmiş olabilir... Uzmanlar, ellerinize ve ayaklarınıza dikkat etmenin potansiyel böbrek sorununun belirli bir belirtisini tespit etmenize yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Vücudumuzun gösterdiği belirtiler, bazı hastalıkların habercisi olabilir.

Bunlar ciddi bir hastalık belirtisi olabileceği gibi gelip-geçer bir durum da olabilir.

Ancak vücudumuzda yaşanan bu değişimleri önemsemek ve buna göre de hareket etmek gerekiyor.

Bu belirtilerin bazıları ise böbrek hastalıklarına davetiye çıkarabilir.

Kronik böbrek hastalığı belirtileri denildiğinde akla ilk olarak, idrara fazla gitmek ve çok susamak gelse de bilinmeyen birçok belirti bulunur.

Hastaların birçoğu bu belirtilere neden olan kronik böbrek hastalığını son evrede fark edebilir.

Ancak aşağıda yer alan belirtilere dikkat etmek gerekiyor.

1. Uyku porblemi yaşıyorsanız

2. Cildiniz çok kuruysa ve kaşınıyorsa

3. Sürekli yorgun hissediyorsanız

4. Ayak bilekleriniz şişiyorsa

5. Kaslarınızda kramp yaşıyorsanız...

Ayrıca el ve ayaklarınızda meydana gelen şişkinlikler, böbrek hastalığının habercisi olabilir.

Diğer yaygın belirtiler

İdrar miktarının azalması

Bacaklarda, ayak bileklerinde ve ayaklarda vücuttaki fazla suyun böbrekler tarafından dışarı atılmamasından kaynaklanan şişme

Açıklanamayan nefes darlığı

Aşırı uyuşukluk veya yorgunluk

Kalıcı mide bulantısı

Akıl karışıklığı

Göğüste ağrı veya basınç