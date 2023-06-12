El ve ayaklarınızda bu belirti varsa hemen doktora gidin! Böbrekleriniz iflas etmiş olabilir...

Vücudumuzun gösterdiği belirtiler, bazı hastalıkların habercisi olabilir.
Bunlar ciddi bir hastalık belirtisi olabileceği gibi gelip-geçer bir durum da olabilir.
Ancak vücudumuzda yaşanan bu değişimleri önemsemek ve buna göre de hareket etmek gerekiyor.
Bu belirtilerin bazıları ise böbrek hastalıklarına davetiye çıkarabilir.
Kronik böbrek hastalığı belirtileri denildiğinde akla ilk olarak, idrara fazla gitmek ve çok susamak gelse de bilinmeyen birçok belirti bulunur.
Hastaların birçoğu bu belirtilere neden olan kronik böbrek hastalığını son evrede fark edebilir.
Ancak aşağıda yer alan belirtilere dikkat etmek gerekiyor.
1. Uyku porblemi yaşıyorsanız
2. Cildiniz çok kuruysa ve kaşınıyorsa
3. Sürekli yorgun hissediyorsanız
4. Ayak bilekleriniz şişiyorsa
5. Kaslarınızda kramp yaşıyorsanız...
Ayrıca el ve ayaklarınızda meydana gelen şişkinlikler, böbrek hastalığının habercisi olabilir.
Diğer yaygın belirtiler
İdrar miktarının azalması
Bacaklarda, ayak bileklerinde ve ayaklarda vücuttaki fazla suyun böbrekler tarafından dışarı atılmamasından kaynaklanan şişme
Açıklanamayan nefes darlığı
Aşırı uyuşukluk veya yorgunluk
Kalıcı mide bulantısı
Akıl karışıklığı
Göğüste ağrı veya basınç