Elazığ'da genç kız 6 ayda 50 kilo verdi

İHA

Elazığ’da önemli sağlık sorunları yaşayan 24 yaşındaki Pelin Gençer, azimle uyguladığı diyet ve spor programıyla fazla kilolarından kurtulmanın ve yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gençer, çocukluğundan bu yana fazla kiloları yüzünden günlük yaşamında zorluk çekmeye başlayınca zayıflama kararı verip diyetisyene gitti.

Burada Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay’dan aldığı diyet programını aksatmayan Gençer, spor da yaparak 6 ayın sonunda 108 kilodan 58 kiloya düştü.

Fazla kiloları nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Gençer, şunları söyledi:

Çevremdekiler ‘ameliyat mı oldun’ deyip şaşırıyorlar. Ben de tabi ki sağlıklı beslenme ile de bu sonuca varılabileceğini çevreme gösterdim. Zayıflamadan önceki hayatımda giydiğim kıyafetlerime şimdi benle diyetisyenim girebiliyoruz. Bundan 6 ay önce diyet yapmaya karar verdim. Benim için öncelikli olan şey, sağlıklı beslenmekti. Kübra hanım sayesinde sağlıklı beslenmeyi öğrendim. Bu diyet sürecinde benim için önemli olan dengeli beslenmekti ve aynı zamanda motiveydi. Dengeli beslendik hem de Kübra hanım ile iletişimimizi hiçbir şekilde kesmedik. Aynı zamanda her şeyden yeteri kadar miktarda yiyerek süreci tamamladık.



6 ayda 50 kilogram verdim. Zayıflamadan önceki hayatımda yürümekte zorluk çekiyordum. Kan değerlerimde ciddi miktarda düşüş vardı ve bunun için tedavi gördüm. Bu sebeple diyete başlamıştım. Şimdi kan değerlerim iki katına çıkmış aynı zamanda rahat hareket edebiliyorum ve dış görünüşümden de oldukça memnunum. Diyete ilk başladığımda 50 beden kıyafeti tam dolduruyordum, şu anda ise 36 bedene kadar düştüm. 108 kilogramdan totalde 58 kilograma kadar ulaştık. Çevremdekiler ‘ameliyat mı oldun’ deyip şaşırıyor. Ben de tabii ki sağlıklı beslenme ile de bu sonuca varılabileceğini çevreme gösterdim. Zayıflamadan önceki hayatımda giydiğim kıyafetlerime şimdi benle diyetisyenim girebiliyoruz.