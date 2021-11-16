Eldeki mikropları öldürüyor: Kuka tesbihinin özellikleri

Pandemi nedeniyle herkesin özen gösterdiği el temizliği konusunda son dönemde kuka tesbihleri öne çıkıyor. Antibakteriyel özelliğe sahip kuka tesbihleri, özellikleri ve faydalarıyla merak konusu.

Dünyaca binlerce kişinin ölümüne neden olan ve etkilerini hala hissettiğimiz koronavirüs salgını, birçok tedbiri de beraberinde getirdi.

Virüse yakalanmamak için ise ilk kural el temizliği.

Ellerimiz gün içerisinde birçok yüzeye temas ederek bakteri ve mikropların kolayca bulaşmasını sağlıyor. Bu noktada düzenli aralıklarla dezenfekte etmek büyük önem taşıyor.

Son zamanlarda öne çıkan antibakteriyel özelliğiyle kuka teshibi, eldeki mikropları öldürmesiyle büyük ilgi görmeye başladı. Kuka tesbihi nedir, özellikleri nelerdir araştırılıyor.

Adeta koronasavar olarak görülen kuka, Osmanlı dönemlerinde hekimlerin yanından ayırmadığı eşyalar arasında olarak biliniyor.

KUKA NEDİR

Kuka Meksika, Güney Amerika, Orta Amerika ve Karayip taraflarında yetişen Palmiye ağacının meyvesidir. Hindistan cevizine benzetilebilir.

Kuka tesbih diğer tesbihlerden farklı olarak ağacı gövdesi ya da parçalarından değil kuka ağacının meyvesinden yapılmaktadır. Tesbih haline getirilmesi için ise içindeki sıvı temizlenir ve kalan kısmı ile tesbih yapılır.

KUKA TESBİH ÖZELLİKLERİ

Osmanlı zamanında çok popüler olan kuka, sağlık sektöründe kullanılıyordu. Hekimler yanlarında kuka taşımaktaydı, bunun sebebi ise kukanın mikrobu uzak tutucu ve mikrop kırıcı antibakteriyel özelliği olmasıdır.

Aynı zamanda kuka, eldeki aşırı terlemeyi de önleyicidir.

Kuka tesbihlerinin rahatlatıcı, dinlendirici ve sakinleştirici bir yapısı vardır.

Kuka tesbihler renk değiştirme özelliğine sahiptir. Kuka tesbihler elde geçirilen zamanla beraber koyulaşmakta ve parlaklaşmaktadır.