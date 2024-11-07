Elektronik sigaraların en tehlikeli türü! Bu aromayı sakın içmeyin..

Elektronik sigara kullanımı, gittikçe artıyor.
Uzmanlar, sağlık açısından ciddi zararlarına ise sık sık değiniyor.
McGill Üniversitesi'nden Ajitha Thanabalasuriar'ın öncülüğünde yapılan araştırmada, meyve aromalarının akciğerlerin doğal savunmalarını zayıflattığı ve vücudun zararlı mikropları engellemesini zorlaştırdığı tespit edildi.
Araştırmaya göre, meyve aromalı elektronik sigaraların içindeki kimyasal bileşenler, akciğer hücrelerinde savunma yollarını engelliyor.
EN TEHLİKELİSİ BÖĞÜRTLEN
Bu durum, vücudun zararlı mikroplara karşı savunmasını zayıflatarak, özellikle akciğerlerdeki bağışıklık hücrelerinin hareketlerini değiştiriyor.
Çalışmada, fareler üzerinde yapılan testlerde, böğürtlen aromalı buharların alveoler makrofajları (akciğer bağışıklık hücreleri) felç ederek bakterilere karşı savunma yapmalarını engellediği görüldü.
Bu, farelerde hayatta kalma oranının düşmesine yol açtı.