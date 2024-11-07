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Elektronik sigaraların en tehlikeli türü! Bu aromayı sakın içmeyin..

Elektronik sigaraların en tehlikeli türü! Bu aromayı sakın içmeyin.. Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, meyve aromalı elektronik sigaralardan özellikle böğürtlen aromalı olanların, akciğerler üzerinde en zararlı etkileri yarattığı belirlendi.