Eliptik bisiklet kullanmanın 5 faydası

Vücudunuzdaki kas oranını artırırken daha fit görünmenizi sağlayan eliptik bisikletine neden evlerinizde yer açmanız gerektiğini öğrenmeye ne dersiniz?

Pandemi sebebiyle evde hareketsizliğin artmasına bağlı olarak egzersiz yapmanın önemi daha iyi anlaşılıyor. Bununla birlikte, egzersizlerin hem zihinsel hem de bedensel sağlık için önemli olduğu düşünüldüğünde, genel sağlığınız için düzenli bir egzersiz rejimi çok önemlidir. Bir spor salonu veya park antrenmanı ile aynı yoğunluğu deneyimleyemesek de bazı ekipmanlar kapsamlı egzersiz yapmak, yağları azaltmak ve tüm büyük kas gruplarını hedef almak için bize destek sağlayabilir.

Bu tür ekipmanlardan biri de eliptik bisikletidir; çeşidine bağlı olarak yürüme, koşma, bisiklete binme ve merdiven çıkma hareketlerini simüle eden basit bir ekipmandır.

ELİPTİK BİSİKLET NEDİR?

Eliptik; yürümeyi, koşmayı ve hatta merdiven çıkmayı simüle eden kardiyovasküler egzersizler yapmaya yardımcı olan sabit bir egzersiz ekipmanıdır. Eklemleri hafif tutması ve tüm vücut antremanı sağlaması nedeniyle tüm yaş gruplarının favorisidir.

Yukarı, aşağı, ileri ve geri hareket ettirilebilen pedallara sahiptir. Çoğu eliptik bisiklet, antrenman yoğunluğunu düzenlemeye izin veren ayarlanabilir bir direnç ayarına sahiptir. Bazı modellerde bulunan diğer bir özellik ise, kolları da çalışmaya dahil edebilen ayarlardır. İşte, antrenmanınıza eliptik bir makine eklemek için 5 neden:

1. EKLEMLERDEKİ GERİLİMİ AZALTIR

Koşma gibi yüksek etkili kardiyo egzersizleriyle kendinizi şımarttığınızda diz ve kalça gibi eklemler sarsılır. Eliptik kullandığınızda, pedal sayesinde ayaklarınız yere değmez ve düşük etkili bir antrenman sağlar. Bu, eklemlerinizdeki yükü alır. Yapılan bir araştırma, eliptik bir antrenmanın koşu ve benzeri antrenmanlara kıyasla ağırlık taşımayı önemli ölçüde azaltabildiğini buldu.

2. KALORİ YAKAR

Eliptik aleti; koşma, bisiklete binme ve yürüme gibi kalori yakma etkinliklerini simüle etmenizi sağlar. Ayrıca ayarlanabilir direnç ayarı özelliği, antrenmanın yoğunluğunu artırmanıza ve yağ kaybını tetiklemenize olanak tanır.

3. SAKATLANMA İHTİMALİ DÜŞÜKTÜR

Bir sakatlanmadan kurtulurken, genellikle hiç egzersiz yapmamız önerilmez. Bununla birlikte, bu makinenin düşük etkili yapısı nedeniyle, makul bir zindelik derecesini korumak için onu kullanabilirsiniz. Eklemlerinizdeki ve kaslarınızdaki yük, koşma veya atlama gibi yüksek etkili egzersizlerden çok daha azdır. Ayrıca tüm hareket açıklığınızı geri kazanmanıza, kasları ve eklemleri güçlendirmenize yardımcı olacaktır.

4. TÜM VÜCUDU ÇALIŞTIRIR

Ayarlanabilir gidon veya direk özelliği kol kaslarınızı çalıştırır. Bu nedenle, bu ekipmanı kullanarak hem alt hem de üst bedeninizi çalıştırabilirsiniz. Bir eliptik üzerinde çalışmak, pazı, triseps, göğüs, uyluk, baldır ve kalça kasları gibi belirli kas gruplarını hedeflemenin yanı sıra kemik gücünü ve oluşumunu iyileştirmeye yardımcı olabilir.

5. ZİHİNSEL STRESİ AZALTIR

Bu egzersizi yapmak, vücudun adrenalin ve kortizol gibi stres hormonları düzeylerini düşürmeye yardımcı olacaktır. Yapılan araştırmaya göre, genel olarak egzersiz yapmak, beyindeki kimyasallar olan ve vücudun doğal ağrı kesicileri ve ruh hali yükselticileri olan endorfin üretimini teşvik edebilir.