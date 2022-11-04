Elma sirkesinin faydaları ve elma sirkesi kullanmanın 20 yolu

Kan şekerinin düzenlenmesinden kilo vermeyi hızlandırmaya kadar sağlığa birçok yararı bulunan elma sirkesinin faydalı etkileri yüzlerce yıldır biliniyor. İşte tüm faydaları ve kullanmanın 20 yolu.

Elma sirkesi, fermantasyon sırasında sağlığı iyileştiren probiyotiklerin ve enzimlerin oluştuğu ve elmanın şeker ve kalori içeriğinin önemli ölçüde azaldığı bir süreçle elde edilir. Sirkenin faydalı etkilerinden yararlanmak için sadece bir veya iki yemek kaşığı elma sirkesi yeterlidir. Her bir yemek kaşığı elma sirkesi sadece 3-5 kalori ve çok az miktarda şeker içerir.

Peki, elma sirkesi ne işe yarar? Elma sirkesinin en çok bilinen etkisi sindirim üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmasıdır. Elma sirkesi ayrıca soğuk algınlığı semptomlarını ve mevsimsel alerjileri ve ayrıca reflüyü hafifletebiliyor.

Elma sirkesinin 6 faydalı etkisi

Elma sirkesinin genel olarak faydaları şunlardır:

Kan şekerini düzenler

Elma sirkesinin en çok araştırılan yararlı etkilerinden biri, kan şekeri seviyelerini dengeleme yeteneğidir. Bir çalışmada, elma sirkesi tüketimi, beyaz ekmek tüketiminden sonra kan şekerini ortalama yüzde 31 oranında düşürmüştür. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Dört hafta boyunca elma sirkesi alan diyabetik farelerde kan şekeri seviyeleri önemli ölçüde azalmıştır.

Elma sirkesi insülin duyarlılığını da artırır. İnsülin, şekeri kandan dokulara taşımaktan sorumlu hormondur. Vücuttaki insülin seviyesi uzun süre çok yüksek olursa insülin direnci gelişebilir, bu da insülinin etkinliğini azaltır ve daha sonra yüksek kan şekeri ve şeker hastalığının gelişmesine yol açar.

Bir araştırmaya göre, sirke tüketmek tip 2 diyabet veya insülin direnci teşhisi konanlarda insülin duyarlılığını yüzde 34'e kadar önemli ölçüde iyileştirmiştir.

Kan şekeri seviyenizi dengelemek istiyorsanız 1-2 yemek kaşığı elma sirkesini 200 ml suda seyreltin ve karışımı yemeklerden önce tüketin. Ayrıca, karbonhidrat alımınızı dengelediğinizden emin olun, lif ve protein alımınızı artırın ve düzenli olarak fiziksel aktivite yapın. Tüm bunlar kan şekerinizi daha da düşürmenize yardımcı olacaktır.

Kilo vermeye yardımcı olur

Elma sirkesi kısa süre önce ilgi odağı haline geldi, çünkü sağlık uzmanları fazla kiloları hızlı bir şekilde kaybetmeye yardımcı olduğu için elma sirkesi tavsiye etmeye başladılar. Peki, kilo vermek istiyorsanız elma sirkesi iyi mi?

Elma sirkesinin kilo kaybı üzerinde faydalı bir etkisi olduğunu doğrulayan çok sayıda araştırma vardır. Bir çalışmada, katılımcılar 12 hafta boyunca günde iki yemek kaşığı elma sirkesi tüketerek diyetlerinde veya yaşam tarzlarında herhangi bir değişiklik yapmadan yaklaşık 1,8 kg kaybetti.

Yapılan araştırmalara göre, elma sirkesi tokluk hissini artırarak gıda alımını azaltıyor ve kilo vermeyi hızlandırıyor. Bir çalışma elma sirkesi tüketmenin günlük toplam kalori alımını 275 kaloriye kadar azalttığını buldu.

Ancak elma sirkesinin kilo vermede olumlu etkisi olması tek başına harikalar yaratabileceği anlamına gelmez. Ayrıca, kişi sadece elma sirkesi içerse, ancak kan şekerini dengelemek için daha fazla adım atmazsa, sirkenin neden olduğu kilo kaybı minimum olacaktır. Görünür sonuçlar ancak sirke tüketimi sağlıklı bir diyet ve aktif bir yaşam tarzı ile birleştirilirse elde edilebilir.

Kolesterolü düşürür

Kolesterol, atardamarlarda biriktiğinde kan damarlarını daraltan ve sertleştiren yağ benzeri bir maddedir. Yüksek kolesterol, kanı vücuda itmek için daha fazla çalışmaya zorlayarak kalbe stres uygular.

Bununla birlikte elma sirkesi, kolesterol seviyelerini düşük tutarak kalbin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Yapılan bir hayvan araştırmasında, farelere elma sirkesi verilmesi durumunda sadece kötü LDL kolesterol seviyesini düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda iyi HDL kolesterol seviyesini de yükselttiği bulundu.

Günde 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi tüketmenin yanı sıra, haftada birkaç kez daha sağlıklı yağlar ve balık yiyin ve şeker ve rafine karbonhidrat alımınızı en aza indirin. Bu şekilde kolesterolünüzü nispeten hızlı bir şekilde düşürebilirsiniz.

Cilt sağlığını iyileştirir

Elma sirkesi sadece iç sağlık üzerinde iyi bir etkiye sahip değildir. Araştırmalar akneyi tedavi edebileceğini ve yara izini azalttığını kanıtlamıştır. Belirli bakteri türleri akne gelişimine neden olur ve sirke, çeşitli zararlı bakteri türlerine karşı etkili olduğu gösterilen antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Elma sirkesi ayrıca asetik asit, laktik asit, süksinik asit ve sitrik asit gibi özel bileşenler içerir ve bunların hepsinin özellikle akneden sorumlu bakteri türü olan Propionibacterium acnes'in büyümesini engellediği kanıtlanmıştır.

Sirkenin faydalı bileşenleri, yara izinin boyutunu bile azaltır. Bir araştırmaya göre, sivilce izleri üç ay boyunca laktik asit ile tedavi edilirse, tedavi edilen cildin dokusu, pigmentasyonu ve görünümü düzelir ve yara izleri daha hafif hale gelir.

Tansiyonu düşürür

Yüksek tansiyon, kalp hastalığı gelişimi için ana risk faktörlerinden biridir. Yüksek tansiyon, kalbi daha fazla çalışmaya zorlar ve zamanla kalp kasını zayıflatır.

Elma sirkesinin tansiyon üzerinde iyi bir etkisi vardır, kalbi sağlıklı ve güçlü tutar. Japonya'da yapılan bir hayvan çalışmasında, asetik asit (sirkenin ana bileşenidir) verilen farelerin tansiyonlarının düştüğü görüldü. Hayvanlar üzerinde yapılan başka bir araştırmada, sirkenin tansiyonu yükseltmekten sorumlu özel bir enzimin etkisini etkili bir şekilde engellediği gösterildi.

Magnezyum ve potasyum alarak, lif alımını artırarak ve tuzlu ve işlenmiş gıdalar yerine bütün halinde gıdaları yiyerek tansiyonunuzu diğer doğal yollarla da düşürebilirsiniz.

Reflüyü hafifletir

Gastroözofageal reflü hastalığı veya kısaca reflü, mide asidinin mideden yemek borusuna geri akarak mide ekşimesine, mide bulantısına ve ağızda kötü bir tada neden olduğu bir durumdur.

Asit reflü genellikle midede yeterli mide asidinin olmamasının sonucudur. Bu durumda asidi sindirim sistemine hareket ettirerek asit reflü semptomlarını hafifleten ve böylece asidin yemek borusuna birikmesini önleyen elma sirkesi içmeyi deneyebilirsiniz.

En iyi sonuç için 1-2 yemek kaşığı elma sirkesini 250 ml suda seyreltin ve yemeklerden hemen önce tüketin. Ayrıca, asit reflü tedavisi için en iyi diyetin sebzeler, sağlıklı yağlar ve reflü semptomlarını daha da hafifletecek fermente gıdalar açısından zengin olduğunu unutmayın.

Elma sirkesi kullanmanın 20 yolu

Elma sirkesi birçok farklı şekilde kullanılabilen çok yönlü bir üründür. İşte elma sirkesi kullanmanın 20 farklı yolu.

Sağlıklı bir bağırsak

Organik tarımdan elde edilen elma sirkesi tüketirseniz, vücudunuzun çok miktarda faydalı bakteri almasını sağlamış olursunuz. Bu bakteriler, sindirim sistemini daha sağlıklı hale getirir ve vücudun besinleri sindirme ve emme yeteneklerini arttırdığı için bağışıklık sistemini de güçlendirir. En iyi sonuçlar için, fermente gıdalarla (turşu veya kefir gibi) günde 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi tüketin.

Güneş yanığını yatıştırır

Güneşte çok fazla zaman geçirdiyseniz, elma sirkesi kuru, güneşten yanmış cildi yatıştırmak için harikadır. Güneş yanığını gidermek için ılık banyo suyunuza bir bardak elma sirkesi, 1/4 bardak Hindistan cevizi yağı ve biraz lavanta esansiyel yağı karıştırın.

Kan şekeri seviyelerini düzenler

Elma sirkesi ayrıca kan şekeri üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir ve hatta insülin duyarlılığını artırabilir. Kan şekeri seviyenizi dengelemek istiyorsanız, yemeklerden önce 250 ml su ile seyreltilmiş 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi için.

Mantar enfeksiyonlarıyla savaşır

Ayak mantarı, tırnak mantarı ve cilt yüzeyindeki mantar enfeksiyonu gibi mantar enfeksiyonları elma sirkesi ile kolayca tedavi edilebilir. Bu gibi durumlarda elma sirkesi mantar önleyici sprey olarak kullanılırsa en iyi şekilde etki eder. Diğer mantar öldürücü bileşenlerle birlikte mantar enfeksiyonlarının semptomlarını son derece hızlı bir şekilde giderir.

Cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olur

Elma sirkesi cilt üzerinde de iyi bir etkiye sahiptir. Sivilceleri tedavi edebilir ve yara izlerini azaltabilir. Antibakteriyel ve iyileştirici etkisi olduğundan sivilce oluşumundan sorumlu bakterileri yok eder. Yüz cildini sağlıklı tutmaya yardımcı olan elma sirkesinden yapılmış bir tonik deneyin.

Kan dolaşımını iyileştirir

Bazı araştırmalara göre, varisli damarlara elma sirkesi uygulamak semptomları önemli ölçüde azaltır. Dairesel hareketlerle etkilenen bölgeye sürün, kan dolaşımını iyileştirebilir ve semptomları hafifletebilir.

Siğilleri tedavi edilebilir

Siğillerden kurtulmak mı istiyorsunuz? Bir pamuğu elma sirkesine batırın ve doğrudan siğilin üzerine koyun ve gece boyunca siğilin üzerinde bırakın. Biraz zaman alsa da, tedaviyi birkaç kez tekrarlarsanız siğil sonunda düşecektir.

Zehirli bitkilere karşı kullanılabilir

Elma sirkesi, zehirli bitkilerden kaynaklanan kaşıntılı döküntüleri gideren doğal bir tıbbi maddedir. Ayrıca potasyum içerdiğinden döküntülere eşlik eden şişlik derecesini de azaltır. İyileşene kadar etkilenen cilde günde birkaç kez bir çay kaşığı elma sirkesi uygulayın.

Böcek ve pirelere karşı mükemmeldir

Köpeğinizde veya kedinizde pire olduğu tespit edilirse, kimyasal pire öldürücüleri atın ve bunun yerine elma sirkesini deneyin. Eşit miktarda su ve elma sirkesini karıştırın ve bir sprey şişesine dökün. Pireler tamamen yok olana kadar hayvana günde bir kez püskürtün. Ayrıca kendi ev yapımı böcek kovucunuzu yapmayı deneyebilir veya sinir bozucu böcekleri uzak tutmak için cildinize uygulayabilirsiniz.

Mevsimsel alerjileri giderir

Birçok kişi elma sirkesini mevsimsel alerjiler için doğal bir çare olarak kullanır. Elma sirkesinde bulunan sağlıklı bakteriler, bağışıklık sistemini güçlendirerek lenfatik sistemin temizleme işlemlerini destekleyerek soğuk algınlığı ve alerjilerin giderilmesine yardımcı olur. Alerji semptomlarınız tekrar ettiğinde, 2 yemek kaşığı elma sirkesini biraz suyla seyreltin ve karışımı için.

Doğal bir deodorant olarak da kullanılabilir

Koltuk altı, vücut kokusunu daha da kötüleştiren bakteriler için mükemmel bir yerdir. Elma sirkesi güçlü antibakteriyel özelliklere sahiptir, bu nedenle mükemmel bir doğal deodorant olarak kullanılabilir. En kolay yol, parmaklarınıza biraz elma sirkesi döküp koltuk altlarınıza uygulamaktır. Bu kokuları etkisiz hale getirecek ve sizi ferahlatacaktır.

Daha parlak saçlar

Saçınız mat veya kuruysa elma sirkesini deneyin. Elma sirkesi saç derisinin kurumasını önler, harika kokar ve saçı parlak yapar.

Kilo kaybını hızlandırır

Elma sirkesi tokluk hissini arttırır ve kilo kaybını hızlandırır. Elma sirkesi içeceği yapın, en sevdiğiniz yeşil smoothielerden birine biraz elma sirkesi karıştırın.

Mide ekşimesini azaltır

Birçok insan için mide asidinin çok az olması sonucu asit reflü gelişir. Elma sirkesi mide asidi miktarını artırarak mide asidinin yemek borusuna birikmesini önler ve mide ekşimesini azaltır. Yemeklerden hemen önce biraz içerseniz, bu gibi durumlarda en iyi sonucu verir. Asit reflüyü tedavi etmek için 1-2 yemek kaşığı elma sirkesini 250 ml suda seyreltin ve karışımı için.

pH seviyesini dengeler

Asetik asit (elma sirkesinin ana bileşenlerinden biri) asidik olmasına rağmen, vücut üzerinde alkalileştirici bir etkiye sahiptir. Günde birkaç yemek kaşığı elma sirkesi pH seviyesini dengeler.

Mükemmel ev temizleyicisi

Tamamen doğal bir temizlik ürünü yapmak için eşit miktarda elma sirkesini suyla karıştırın. Bu elma sirkesini kullanmanın en basit ve en etkili yollarından biridir. Antibakteriyel etkisi olduğundan patojenleri ve bakterileri öldürerek evin temiz kalmasına yardımcı olur.

Mükemmel diş beyazlatma maddesi

Elma sirkesi, doğal bir diş beyazlatma maddesi olduğu için gülümsemenizi aydınlatacaktır. En iyi sonucu elde etmek için dişlerinizi elma sirkesi ile fırçalayın ve ardından ağzınızı çalkalayın. Elma sirkesinin aşırı kullanımının diş minesine zarar verebileceğini unutmayın, bu nedenle ölçülü olarak kullanın.

Soğuk algınlığı semptomlarını hafifletir

Soğuk algınlığınız olabileceğini düşünüyorsanız, birkaç yemek kaşığı elma sirkesi soğuk algınlığı semptomlarını etkili bir şekilde hafifletebilir. Bunun nedeni, elma sirkesinin, özellikle kendinizi iyi hissetmiyorsanız, bağışıklık sistemini hızla güçlendiren faydalı bakteriler içermesidir.

Tansiyonu düşürür

Elma sirkesinin ana bileşenlerinden biri olan asetik asidin kan basıncını düşürdüğü ve kalbin sağlıklı kalmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir. En iyi sonucu elde etmek için bir yemek kaşığı elma sirkesini 250 ml suda seyreltin ve tansiyonunuzu düşürmek için günde üç kez tüketin.

Detoksa yardımcı olur

Elma sirkesi pH seviyelerini dengeler, dolaşımı ve lenf dolaşımını artırır ve mükemmel bir detoks yapıcıdır. Detoks yapmak istiyorsanız 1-2 yemek kaşığı elma sirkesini suyla seyreltin ve günde birkaç kez tüketin.