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    Elma suyunu sabahları aç karnına içmenin faydası

    Vücudu baştan aşağı yenileyen elma suyu, sabahları aç karnına içildiğinde etkisini gösteriyor. İşte düzenli tüketmenin şaşırtan faydaları...
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 13:15
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    Elma suyunu sabahları aç karnına içmenin faydası

    Dört mevsim tezgahlarda ve sofralarda yer bulan elma, her çeşidiyle sevilen bir meyvedir. Lif ve vitamin deposu olan elma, tok tutma özelliği ile öne çıkar.

    Bağırsakları çalıştırması, şekeri dengelemesi, beyin fonksiyonlarını güçlendirmesi gibi faydaları olan elma, yüksek miktarda su içerir. Öyle ki, elma suyu da içecek ve aroma verici olarak sıkça kullanılır.

    Lezzetli olan elma suyunu düzenli tüketenler uzun vadeli faydalarını görmektedir.

    Özellikle sabahları aç karnına içilen elma suyu, bakın ne işe yarıyor...

    Elma suyunu sabahları aç karnına içmenin faydası #1

    Sabahları elma suyu içmenin faydaları

    Elma suyunu sabahları düzenli bir şekilde kahvaltıdan önce içmek, cilt problemlerini noktalar.

    Yapılan bazı araştırmalar, bu meyve suyunun iltihaplanma, kaşıntı, cilt enfeksiyonları, kırışıklıklar ve ciltteki çatlamalar gibi yaygın karşılaşılan cilt problemlerinin tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir.

    Elmadaki alkalinite, karaciğerde biriken toksinlerin temizlenmesine katkıda bulunur.

    Elma suyundaki polifenolik antioksidanlar, nöronal apoptozu riskini (beyin hücrelerinin ölümü) azaltabilir.

    Aç karnına içilen elma suyu obezite önleyicidir. Tok tutarak kilo vermeye yardımcı olur.


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