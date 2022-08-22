Emetofobi: Kusma korkusu nedir?

Kusma korkusu olarak da adlandırılan emetofobi, kusmayı tetikleyen bir hastalığa yakalanma korkusundan kusmayı görmeye kadar birçok farklı durumu kapsıyor. İşte emetofobi hakkında her şey...

Emetofobiyi daha önce duydunuz mu? Emetofobi kusma korkusu, birinin kustuğunu görme, kusmayı duyma ve hatta kusmayı tetikleyen bir hastalığa yakalanma korkusu olarak tanımlanır.

Son aylarda Google'da emetofobi aramalarında ilginç bir şekilde artış oldu. Hatta #emetophobia hashtag'i çeşitli sosyal platformlarda 200 milyondan fazla görüntülemeye ulaştı.

Dünya çapında birçok insanı etkileyen bu korkuyu daha ayrıntılı olarak inceledik...

Emetofobiye ne sebep olur?

Bir kişinin kusmaktan korkması birkaç farklı nedenden kaynaklanabilir. Özellikle çocukluğunda kusma ile travmatik bir olay yaşamış olabilir.

Sindirim sorunları ile ilgili kemoterapi görmüş, gastroenterit geçirmiş veya kusmuk soluyarak boğulma tehlikesi geçirmiş kişiler de kusmaktan korkabilirler.

Emetofobi bir sosyal fobi olarak kabul edilir, çünkü bazı insanlar bazen halka açık bir yerde kusarlarsa başkalarının bakışlarını veya yargılarını görmekten korkarlar.

Emetofobi belirtileri

Kusma korkusunun belirtileri ve şiddeti her insanda farklı olabilir. Emetofobi, çoğunlukla, kusan birini görme veya kusma hakkında konuşma korkusu olarak ortaya çıkar.

Bu korku, büyük rahatsızlıklara neden olabilir ve hatta kaygı uyandıran bazı durumlardan kaçınmaya yol açabilir. Örneğin bir aile yemeğinden kişi kaçınabilir.

Emetofobinin diğer bir yaygın belirtisi panik ataktır. Kişi adeta ölüm korkusu içine girebilir, terlemeye başlayabilir, kalp atışlarının hızlandığını fark edebilir ve baş dönmesi hissedebilir.

Hatta bazı insanlar kusmaktan korktukları için yemek yemeyi bile bırakırlar. Emetofobi genellikle yeme bozuklukları ile karıştırılır.

Hatta bazı kadınlar midelerinin bulandığını hissetmek ya da bir bebeğin kustuğunu görmek istemedikleri için hamile kalmaktan bile korkarlar.

Emetofobiye sahip olup olmadığınızı öğrenmek için uygulayabileceğiniz bir test yoktur. Ancak, tepkilerinizin mantıksız veya orantısız göründüğü bazı günlük durumlar sizi uyarabilir.

- Bulantı veya kusmaya neden olabilecek tüm durumlardan kaçınırsınız (alkol, kalabalık, toplu taşıma, hamilelik, spor vb.)

- Arkadaşlarınızla veya bir restoranda yemek yemek sizin için imkansızdır.

- Hastalanmaktan çok korkarsınız ve bundan kaçınmak için her şeyi yaparsınız.

- Kendinizi sürekli gözlemlersiniz ve kendi bedeninizden korkarsınız.

Emetofobiyi tedavi etmek mümkün mü?

Emetofobinin tedavisi mümkün, ancak çok sabırlı olmanız gerekir. Kusmaktan korkan bir kişi, uzmanlarla daha ileri adımlar atmadan önce fobisinin nedenini bulmaya çalışmalıdır.

Bazı durumlarda emetofobi ile bağlantılı anksiyete ve sosyal baskıyı azaltmak için antidepresan kullanabilir.

Yakınınızdaki birinin kusmaktan korktuğunu fark ederseniz, kaygılarını azaltmak için onları rahatlatmaya çalışın. Emetofobi, daha iyi bilinmesi gereken ve aynı zamanda ciddiye alınması gereken bir korkudur.

Fobilerin büyük çoğunluğunda olduğu gibi emetofobisi olan kişilerin neredeyse tamamı korkularını tetikleyen bir şeyle karşı karşıya kalmıştır. Bazen önemsiz gibi görünse de, korkunun kökeninde olabilecek bazı olaylar küçümsenmemelidir.

Emetofobiyi tedavi etmek için özel bir ilaç yoktur, psikoterapi tedavisi uygulanır. Bilişsel ve davranışsal terapi, bu tür fobileri iyileştirmeye etkili bir şekilde yardımcı olur.