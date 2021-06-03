En az karbonhidrat içeren meyveler

Düzenli meyve tüketimi sağlık üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve ideali günde 3 ila 5 porsiyon meyve yemektir. İşte düşük karbonhidratlı meyve seçenekleri...

Diğerlerinden daha az karbonhidratlı meyveler var mı diye birçok kişi merak ediyor. Bununla ilgili olarak, özellikle amaç kilo vermek olduğunda birçok şüphe vardır. Her şeyden önce, bu yiyeceklerin herhangi bir sağlıklı beslenme planında gerekli olduğu unutulmamalıdır.

Meyveler, içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlarla çeşitli hastalıklarının önlenmesinde ve obezite ve diyabet gibi inflamatuar hastalıkları uzak tutmada etkili olabilir.

Karbonhidrat içeriği ile ilgili olarak, bunun büyük ölçüde meyve türüne ve olgunluk derecesine bağlı olduğu unutulmamalıdır.

KARBONHİDRAT TÜRLERİ VE KAYNAKLARI

Birçok kişi daha kolay kilo vermek için karbonhidrat alımını sınırlamaya çalışır. Her şeyden önce, karbonhidratların tek başına kilo almaya yol açmadığını belirtelim. Ayrıca sağlığa zararlı değildirler. Aksine, vücutta enerji sağlayan ve belirli işlevleri yerine getiren karbon, oksijen ve hidrojenden oluşan temel besinlerdir.

Birkaç karbonhidrat türü vardır ve kaynakları da farklıdır. 3 ana karbonhidrat türüne birlikte bakalım:

Şekerler

Karbonhidratların var olan en temel formu olan şekerler veya "basit karbonhidratlar" vardır ve en iyi bilineni glikozdur. Bir araya toplanırlarsa, "kompleks" bir karbonhidrat oluşabilir. Tatlıdırlar ve bağırsakta hızla emilirler. Sonuç olarak, kanda insülin artışına neden olurlar.

Basit şekerler içeren gıdalar arasında bal, sofra şekeri ve meyveler yer almakla birlikte, süt şekeri, meşrubatlar, tatlılar ve endüstrilerde yapılan işlenmiş şekerler de yer almaktadır.

Tüm bu yiyeceklerle ilgili olarak, yüksek glisemik indekse sahip oldukları bilnimektedir. Yani, kan şekerinde emilim kapasitesiyle bağlantılı olarak hızlı bir artış meydana getirirler.

Nişastalar

Kompleks karbonhidratlar olarak da adlandırılırlar, birden fazla şeker molekülünün birleşmesinden oluşurlar. Doğada, bu türden olanlar baskındır, çünkü bitkiler rezervlerini bu şekilde muhafaza eder.

Patates gibi yumrular nişasta içerir. Baklagillerde, kepekli tahıllarda, mısırda da nişasta bulunur.

Spesifik olarak, bu karbonhidratlar, düşük glisemik indekse sahip oldukları, yani yavaş emildikleri ve kan glikoz seviyelerinde değişiklik oluşturmadıkları için sağlığa faydalıdır.

Diyet Lifi

Diyet lifi aynı zamanda karmaşık bir karbonhidrattır. Sindirilemeyen karbonhidratlar olarak tanımlanabilecek bir grup maddedir. Sebzeler, meyveler, tahıllar, baklagiller, kuru yemişler ve yağlı tohumlarda bulunurlar.

Dünya Sağlık Örgütü, sebze ve meyveleri lif kaynağı olarak tanımlamaktadır ve her gün düzenli olarak tüketilmesini önermektedir.

Lif, özellikle kabızlık gibi bağırsak problemlerini önlemede, kolesterolün bağırsak emilimini azaltmada ve her yemekten sonra kan şekeri seviyelerini düzenlemede etkilidir.

DAHA AZ KARBONHİDRAT İÇEREN 7 MEYVE

Belirtildiği gibi, tüm meyveler karbonhidratlara sahiptir. Ancak, bazılarının daha yüksek lif ve su kaynağı vardır, bu da daha düşük şeker içeriğine sahip olacağı anlamına gelir. Aşağıda en öne çıkanlarını görelim.

Yaban Mersini

Yaban mersini, diğerlerinden daha az karbonhidrat içermesinin yanı sıra hastalık riskini azaltmak için bir takviye olarak kabul edilir. Bunun nedeni diyet lifi, C vitamini, K vitamini ve flavonoidler açısından zengin olmasıdır.

Tüm bunlara karşın, yaşlanma ve kanserle ilişkili nedenlerden biri olan DNA hasarına karşı vücudun korunmasına yardımcı olur. Bu konuyla ilgili olarak çeşitli bilimsel yayınlarda düzenli tüketilmesi halinde aşağıdakilere yardımcı olabileceği gösterilmiştir:

- İdrar yolu enfeksiyonları,

- Beyin hasarları,

- Yüksek tansiyon,

- Yüksek kan şekeri.

Kivi

Kivi, 100 gram başına 15 gram karbonhidrat içeren bir meyvedir. Bu meyve bol miktarda C vitamini içermesi ile öne çıkmaktadır. Bu nedenle soğuk algınlığından korunmak ve cilt bütünlüğünü korumak için tavsiye edilir.

Düşük kalorili olmalarına ek olarak, lif, folat, potasyum, E ve K vitaminleri ve diğer fitokimyasallar gibi maddeler sağlarlar. Çeşitli çalışmalarda, kivinin düzenli tüketiminin aşağıdakiler üzerinde olumlu etkileri olduğu gösterişmiştir:

- Bağışıklık fonksiyonu ve antioksidan savunma,

- Solunum yolunun korunması,

- Sindirim fonksiyonu.

Elma

Elma yüksek oranda su, lif, C vitamini, potasyum ve K vitamini içerir. Elmalar üzerinde yapılan araştırmalar, bu meyvelerin bulaşıcı olmayan kronik hastalıkları önleyici olduğunu göstermektedir.

Bu meyvenin bir diğer önemli sağlık yararı, tokluğu koruyan ve bağırsakların bütünlüğünü korumaya yardımcı olan bir tür prebiyotik lif olan pektin içeriğidir.

Avokado

Avokado, düşük karbonhidratlı bir meyve olmasının yanı sıra sağlıklı yağlardan oluşur. Bunlara, iltihabı önleyen ve kalp ve damar sağlığı ile bağlantılı tekli doymamış bir yağ olan oleik asit dahildir. Buna ek olarak potasyum, lif ve magnezyum içerir.

Nar

Nar, birçok sağlık yararları olan biyoaktif bileşikler içerir. Serinletici ve kalorisi düşük olduğu için harikadır. Çok fazla antioksidan sağladığı bilnimektedir. Bu nedenle, iltihapla ilgili hastalıkların önlenmesinde harikadır.

Çilek

Diğer meyvelerle karşılaştırıldığında çileklerin glisemik indeksi düşüktür. Ayrıca C vitamini, manganez, folat ve potasyum gibi besinler sağlarlar. Diğer meyveler gibi, önemli bir iltihap önleyici karaktere sahiptirler, bu nedenle dengeli bir diyet içinde tüketilmeleri tavsiye edilir.

Portakal

Portakal en popüler narenciye meyvelerinden biridir. Bileşenleri arasında C vitamini, potasyum, folat ve tiamin bulunur. Aynı zamanda iyi bir diyet lifi kaynağıdır ve bu nedenle tokluk ve sindirim sağlığına katkıda bulunur.

MEYVELER SAĞLIKLI BİR DİYETİN PARÇASIDIR

Sadece birkaç meyveden bahsetmemize rağmen, liste aslında daha geniştir. Meyvelerin sahip oldukları karbonhidratların ötesinde, sağlığı koruyucu maddelerin kaynakları oldukları göz ardı edilmemelidir. Şeker ve nişasta içermelerine rağmen, kan şekerini artırma eğiliminde değildirler.

Karbonhidrat içerseler bile tek başına meyve yemenin kilo alımına neden olduğu da doğru değildir. Aksine, sağlıklı ve dengeli bir diyetin parçası olan gerekli besinlerdir.