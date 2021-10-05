En çok kurşun içeren 6 gıda

Tüketildiğinde uzun vadede böbrek hastalıklarından kısırlığa kadar birçok farklı sağlık sorununa yol açabilen kurşun, günlük hayatta tükettiğimiz birçok farklı besinde bulunabiliyor.

Bazı kanser türlerini önlemek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gıdalarda izin verilen kurşun ve kadmiyum düzeylerini düşüren birçok önlem vardır. Bu ağır metallerin alımı, kanser dahil birçok sağlık sorununa yol açabilir.

Kurşun, vücudumuza birçok kaynaktan ulaşır. Çünkü onu çevrede, endüstride, nehir suyunda veya benzin istasyonlarında ve ayrıca ekili topraklarda bulabiliriz ve bu da onun bazı gıdalarda da bulunmasına neden olur.

Kurşun zehirlenmesine yakalanmak için alımın çok yüksek olması gerekir, çok küçük miktarların vücuda zararı yoktur. Ancak Avrupa Komisyonu geçtiğimiz ağustos ayında bir adım daha ileri gitmeye ve arsenik ve cıva ile birlikte sağlığa zararlı olabilecek iki metal olan kurşun ve kadmiyum düzeylerini düşürmeye karar verdi.

UZUN VADEDE BİRÇOK SAĞLIK SORUNUNA NEDEN OLUYOR

Kurşunun neden olabileceği bir zehirlenme, eklem zayıflığı, yorgunluk, gastrit veya anemi gibi rahatsızlıklara yol açabilir ve uzun vadede hipertansiyon, böbrek hastalıkları, kardiyovasküler problemler ve kısırlık durumları ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, kronik bir toksisiteye ulaşmak kolay değildir, çünkü bu metale çok maruz kalmanız gerekir.

Öte yandan araştırmalar, belirli ağır metallere maruz kalma ile farklı kanser türleri arasında bir bağlantı olabileceğini gösteriyor. Araştırmalarda, yemek borusu kanseri ile kurşunca zengin topraklar arasında, ayrıca akciğer kanseri ile bakır, beyin tümörleri ile arsenik ve mesane kanseri ile kadmiyum arasında bir ilişki bulunmuştur. Bazı araştırmalar ayrıca kurşun, arsenik ve kadmiyumun pankreas kanseri riskini artırdığını, ancak nikel ve selenyumun ise riski azalttığını belirtiyor.

DSÖ: GÜVENİLİR BİR DOZ YOK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), oldukça açık bir şekilde güvenilir kurşun fozu olmadığını, "Zararlı etkilerin olmayacağı söylenebilecek hiçbir kurşuna maruz kalma düzeyi yoktur." sözleriyle belirtiyor ve küçük çocukların bu toksisiteye karşı özellikle savunmasız olduğuna dikkat çekiyor.

Bu anlamda DSÖ, çoğu durumda kurşun emaye kaplarda paketlendiğinden veya bu metalle kaynak yapıldığından, en sık maruz kalma yollarından birinin kontamine gıda tüketimi olduğu konusunda uyarıyor.

EN ÇOK KURŞUN İÇEREN 6 GIDA

Daha yüksek miktarlarda kurşun içeren yaygın olarak tüketilen yiyeceklerden bazıları şunlardır:

Sakatat

Kurşun, her şeyden önce, hayvanın iç organları olan daha fazla yağa sahip olduğu kısımlarda bulunur. Neyse ki, belirli bir tüketim sağlığımızı riske atmaz ve tüm gününü karaciğer veya böbrek yiyerek geçiren çok fazla insan yoktur. Öyle olsaydı, alımınızı azaltmanız gerekirdi.

Av Etleri

Hayvan kurşun mühimmatla öldürülürse, bu metalin yükü yüksek olacaktır. Parçalanmasından kurşun kalıntılarının sorumlu olduğu etler çeşitli zehirlenmelere neden olabilir.

İlk etapta, etkilenen, rengi bozulmuş etin toprak, kemik veya kurşun parçaları izleriyle dolu olan bölgenin atılması ve kontaminasyon vücuda yayılabileceğinden hasarlı kısımlar ortadan kaldırılmadan önce parçaların yıkanmaması tavsiye edilir.

Uzmanlar ayrıca, sirke kurşunun bulaşmasını artırabileceğinden kullanılmaması gerektiğini ve hamile veya emziren kadınların ve ayrıca 7 yaşından küçüj olan çocukların, parçalarının geçmediği garanti edilemiyorsa, tüketiminden kaçınmalarını önerir.

Patates

Patates, pancar ve genel olarak tüm yumrular, bu metalin bol olduğu topraklarda yetiştirildiyse kurşun içerebilir. Yeraltına gömüldükleri için yumru köklerin toprakla daha fazla teması vardır ve bu nedenle kurşuna daha fazla maruz kalırlar. Bu nedenle onları organik olarak satın almak daha iyidir.

Karides

Kabuklular ve yumuşakçalar, kurşun veya kadmiyum gibi mineraller içerme riski en yüksek olan deniz canlılarıdır. Uzmanlar, böbrekler için toksik ve kanserojen bir metal olan yüksek kadmiyum seviyeleri nedeniyle karideslerin başlarının atılmasını tavsiye etmektedir. Bütün yenen kabuklular ve yumuşakçalar yüksek düzeyde kurşun içerebilir. Aralarında arsenik, kobalt veya bakır da bulunan ağır metaller, kabuklular ve yumuşakçalara ek olarak, bazı yağlı balıklarda (özellikle büyük balıklarda) bulunur. Bu yüzden tüketime her zaman dikkat edilmelidir.

Süt

Hayvanlar bu metalin bulunduğu topraklarda otladıysa, hem süt hem de süt ürünleri kurşun içerebilir. Journal of Toxicology'de yayınlanan bir makaleye göre, farklı gıdalardan kaynaklanan kurşun bulaşmasını açıklayabilecek iki neden vardır. Birincisi, yoğun olan ana karayolu güzergahlarına bitişik tarım alanları (bağlar, meyve ağaçları gibi) ve ikincisi toprakta bulunan kurşunun otlayan hayvan yoluyla alınması.

Ekmek

Ekmek, makarna , tahıllar ve diğer buğday ürünleri yüksek düzeyde kurşun içerebilir. Araştırmalara göre buğday, kurşun ve kadmiyum gibi ağır metallerle kirlenmeye meyilli bir mahsuldür. Araştırmalar ayrıca bu metallerin düşük konsantrasyonlarda bu tür ürünlerde toksik olabileceğini de gösteriyor.

Araştırmalara göre, buğdaylarda ağır metal kirliliğinin ana geçiş yolu organik ve inorganik gübreler, atık su ve böcek ilaçlarıdır.