En iyi 10 karaciğer temizleyici gıda

Karaciğer, diğer organlar için önemli olan kimyasalların ayrılmasında önemli bir rol oynar ve bu nedenle arındırılması çok önemlidir. İşte karaciğeri arındıran ve temizleyen en iyi gıdalar...

Sağlıklı bir karaciğer kan üretimini düzenler, kanı zararlı toksinlerden temizler ve iç organlar tarafından emilen besinleri vücut tarafından kullanılabilecek şekilde işler. Ayrıca vitaminleri, demiri ve glikozu depolar.

Karaciğer, insan vücudunun en temel organlarından biridir. Sindirim, metabolik süreçler, bağışıklık ve vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin depolanması dahil olmak üzere birçok önemli vücut fonksiyonunu yerine getirir.

Ayrıca insülin, hemoglobin ve çeşitli hormonların parçalanmasından sorumludur. Eski kırmızı kan hücrelerini yok eder ve uygun kan pıhtılaşması için gerekli kimyasalları üretir.

Karaciğer birçok temel fonksiyondan sorumlu olduğu için karaciğer sağlığını korumak çok önemlidir. Sağlıksız bir diyet ve yanlış bir yaşam tarzı karaciğeri aşırı stres altına sokabilir ve çok fazla çalışmasına neden olabilir. Bu da toksinleri ve yağ hücrelerini düzgün bir şekilde işlemesini engeller.

Bu durum obezite, dolaşım bozuklukları, kronik yorgunluk, baş ağrıları, sindirim sorunları, alerjiler ve diğer sağlık sorunlarını tetikler.

Karaciğeri temizlemeye ve detoks etmeye yardımcı olan birçok yiyecek türü vardır. Bu besinleri tüketerek karaciğerinizin sağlığını artırabilir ve düzgün çalışmasını sağlayabilirsiniz.

İşte karaciğeri temizleyen en etkili on süper besin:

Sarımsak

Sarımsak karaciğerinizi etkili bir şekilde temizler. Toksinlerin yok edilmesinden sorumlu olan karaciğer enzimlerinin çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca karaciğerin temizleme süreçlerine yardımcı olan ve karaciğeri toksinlerin neden olduğu hasarlardan koruyan allisin ve selenyum adlı iki doğal bileşen içerir.

Ek olarak sarımsak, karaciğerinize aşırı yük bindirip işleyişini yavaşlatabilecek kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürür.

Sağlıklı karaciğer fonksiyonu için işlenmiş, preslenmiş veya toz sarımsak yerine taze sarımsak kullanın. Günde 2-3 diş taze sarımsak yiyin ve mümkün olduğunca yemek yaparken kullanmaya çalışın.

Greyfurt

Greyfurt, karaciğeri doğal olarak temizlemeye yardımcı olan C vitamini, pektin ve antioksidanlar açısından zengin bir meyvedir.

Ayrıca, güçlü antioksidan etkisi sayesinde serbest radikalleri etkisiz hale getiren ve karaciğeri detoks eden glutatyon içerir. Aynı zamanda ağır metallerin vücuttan atılmasına da yardımcı olur. Greyfurtta bulunan flavonoid naringenin yağın parçalanmasına yardımcı olur.

Sabahları bir bardak taze sıkılmış greyfurt suyu için veya kahvaltınızda meyve olarak yiyin. Herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, bazı ilaçları etkileyebileceğinden düzenli olarak greyfurt tüketmeye başlamadan önce doktorunuza danışın.

Pancar

Pancar, güçlü bir temizleyici ve karaciğer fonksiyonuna yardımcı etkisi olan bir sebzedir. Karaciğerin düzgün çalışmasına yardımcı olan birçok bitki flavonoidi ve beta kakrotin içerir. Pancar ayrıca doğal bir kan temizleyici etkiye sahiptir.

Her gün taze pancar yiyin veya taze sıkılmış pancar suyu için. 1 su bardağı soyulmuş ve doğranmış pancar, 2 çay kaşığı soğuk sıkım sızma zeytinyağı ve yarım limon suyu ile karaciğer temizleme karışımı hazırlayabilirsiniz.

Limon

Limon, karaciğer enzimlerini harekete geçirmeye ve detoks süreçlerini başlatmaya yardımcı olan bol miktarda antioksidan D-limonen içerdiğinden karaciğerinizi temizlemeye yardımcı olur.

Ayrıca sindirim enzimlerinin üretimine yardımcı olan çok miktarda C vitamini içerir. Limon ayrıca karaciğerin mineral emilim kapasitesini arttırır.

Limonlu su yapın. Bir limonun suyunu bir sürahi suya sıkın, hatta karışıma limon parçaları bile ekleyebilirsiniz. Gün boyunca düzenli olarak için. Dilerseniz biraz bal ile tatlandırabilirsiniz.

Yeşil çay

Düzenli, günlük yeşil çay tüketimi vücudunuzu nemlendirirken ayrıca detoks etmeye ve birikmiş yağ dokusunu parçalamaya yardımcı olur.

Araştırmalara göre yeşil çay, karaciğerde yağ birikimini önleyen kateşin içeriği sayesinde karaciğerdeki yağların parçalanmasına yardımcı olur. Bu sağlıklı içecek ayrıca karaciğerinizi alkol gibi toksin yüklü içeceklerin zararlı etkilerinden korur.

Yeşil çay, karaciğer yetmezliğini önlemek veya tedavi etmek için de uygundur. Çalışmalar, düzenli olarak yeşil çay içenlerin karaciğer kanserine yakalanma riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

Günde 2-3 bardak yeşil çay için, gerektiğinde biraz bal ile tatlandırabilirsiniz. Yeşil çay tüketiminde aşırıya kaçmayın çünkü tam tersi etki yapabilir ve hatta karaciğerinize ve diğer organlarınıza zarar verebilir.

Avokado

Avokado, karaciğer hasarını tersine çevirmeye yardımcı olan kimyasallar içerir. Glutatonin açısından zengin bir meyve olan avokado, toksinleri atmak ve uygun karaciğer fonksiyonlarını sürdürmek için harikadır.

Avokadodaki yüksek miktarda tekli doymamış yağ asitleri, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve ayrıca iyi kolesterolü artırır. Karaciğer iyi kolesterolü daha kolay işler.

Ayrıca avokado karaciğer fonksiyonuna yardımcı olan, sağlığını koruyan ve yağın parçalanmasını kolaylaştıran mineraller, vitaminler ve bitki besinleri içerir.

Olası karaciğer hasarının etkilerini tersine çevirmek için birkaç ay boyunca haftada 1-2 avokado yiyin.

Zerdeçal

Zerdeçal, etkili bir karaciğer temizleyici besindir. Ayrıca vücudun yağları sindirme özelliğini de artırır.

Zerdeçalda bulunan kurkumin, karaciğerin birincil detoks enzimi olan glutatonin S-transferaz üretimini tetikler. Ayrıca hasarlı karaciğer hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur.

Bir bardak sütte çeyrek çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal karıştırın ve kaynatın. Birkaç hafta boyunca günde iki kez için. Ayrıca günlük yemeklerde de zerdeçal kullanın.

Elma

Sağlıklı bir karaciğerin sırrı günde bir elmadır. Elmalar, sindirim sisteminden toksinleri ve karaciğerden kolesterolü çıkarmaya yardımcı olan suda çözünür bir diyet lifi olan harika bir pektin kaynağıdır. Bu, karaciğere aşırı yüklenilmesini önler.

Ayrıca kanınızdaki kanserojenleri ve diğer toksinleri temizleyen doğal temizleyici malik asit içerir. Elma türlerinin çoğu karaciğer üzerinde iyi bir etkiye sahiptir, ancak daha hızlı bir etki için mümkünse organik meyve tüketin. Her gün bir elma yiyin veya bir bardak taze sıkılmış elma suyu için.

Ceviz

Amonyağın karaciğerden atılmasına yardımcı olan büyük miktarda amino asit l-arginin içerir. Ayrıca ceviz, karaciğerin doğal temizleme süreçlerine yardımcı olan glutatonin ve omega 3 yağ asitlerine sahiptir.

Araştırmalara göre, kuruyemişler karaciğeri karbon tetraklorür ve galaktozaminlerin neden olduğu hasarlardan koruyan polifenoller içerir. Her gün bir avuç ceviz yiyin. Salatalarınıza, çorbalarınıza veya hamur işlerinize de serpebilirsiniz.

Brokoli

Karaciğerinizin doğal temizleme sürecini kolaylaştırmak için düzenli olarak brokoli yiyin. Glukozinolatlar açısından zengindir, kanserojenleri ve diğer zararlı toksinleri vücudunuzdan atmaya yardımcı olur.

Brokoli, yüksek diyet lifi içeriği nedeniyle sindirimi iyileştirir ve yağda çözünen E vitamini içeriği, karaciğerin düzgün çalışmasına yardımcı olan güçlü bir antioksidan etki sağlar.

Karaciğer sağlığı için haftada üç kez bir fincan brokoli yiyin.

Karaciğerinizi sağlıklı tutmak için uzmanlar hayvansal yağlar, alkol, rafine şekerler, aşırı kafein ve işlenmiş gıdalardan kaçınmanızı önerir. Sigara içiyorsanız bırakmaya çalışın çünkü sadece karaciğerinize değil diğer organlara da zarar verir.