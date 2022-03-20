En iyi 5 yağ yakıcı yiyecek

Göbek ve kalça gibi belirli bölgelerdeki inatçı yağları yakabilmek bazı durumlarda oldukça zor olabiliyor. Ancak belirli besinlerle birlikte sağlıklı bir diyet bu yağların yanmasını hızlandırabiliyor.

Dengeli bir diyet ve düzenli fiziksel aktiviteye rağmen bazı inatçı kilolardan kurtulmak kolay olmayabiliyor. Uyluklar veya kalçalar gibi vücudun belirli bölgeleri, yağların en sevdiği yerler gibi görünüyor. Ancak bazı yağ yakıcı yiyecekler bu tür yağlara karşı gerçek bir yardımcı olabiliyor.

Bazı aktif besinler yağların yanmasını, oksidasyonunu ve hatta bağırsak geçişi yoluyla atılmalarına yardımcı olabilir. Yağ yakan yiyecekler, yağları yoğunlaştırma ve vücut üzerinde olumlu etki yapma özelliğine sahiptir.

İşte en etkili 5 yağ yakıcı besin.

GÜÇLÜ BİR YAĞ YAKICI: PATLICAN

Patlıcan pişirmeye alışkınsanız, bu sebzenin yağı tutan gerçek bir sünger gibi davrandığını kesinlikle fark etmişsinizdir. Vücutta da patlıcan yağları yakalar, böylece daha sonra yok edilmesini sağlar.

Patlıcanın bu yağ yakıcı etkisi yüksek diyet lifi içeriği pektin ile bağlantılıdır, bu da onu bir zayıflama yardımcısı yapar. En iyi etki için patlıcanı buharda veya fırında pişirmeyi tercih edin.

YAĞ YAKIMINI UYARAN İÇECEK: YEŞİL ÇAY

Bu artık bilimsel olarak kanıtlanmıştır: Yeşil çay en etkili yağ yakıcı gıdalardan biridir. Antioksidanlar ve idrar söktürücü aktif bileşenlerin rekor içeriğine ek olarak yeşil çay kateşin içerir.

İçerdiği Epigallocatechin Gallate (EGCG, Epigallokateşin Gallat), metabolizmayı hızlandırmaya ve yağ yakımını önemli ölçüde artırmaya yardımcı olur. Bu nedenle, düzenli olarak yeşil çay içenler genellikle daha kolay kilo verir.

YAĞ SİNDİRİMİNE YARDIMCI: LİMON

Limonun içerdiği ana madde sitrik asittir. Vücutta sitrik asidin birçok faydası vardır. Antioksidan gücü, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve hücresel yaşlanmaya karşı savaşmayı sağlar.

Sitrik asidin zayıflama üzerinde de bazı faydaları vardır. Safra ve sindirim enzimlerinin üretimini uyarır ve böylece sindirim sistemini uyandırarak yağların sindirimini, yeniden kullanımını ve metabolize olduktan sonra vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Sonuç olarak limon bir yağ yakıcı besindir.

KOLESTEROLÜ TUTAN BESİN: YULAF

Yulafın zayıflama konusunda 2 ana faydası vardır. Bu 2 fayda yulaf kepeğindeki çok yüksek diyet lifi ile doğrudan ilişkilidir. İlk olarak yulaf kepeği oldukça güçlü bir tok tutma etkisine sahiptir. Daha uzun süre tok kalmanızı, açlık krizlerini önlemenizi ve ana öğünlerde daha az yemenizi sağlar.

İkinci olarak ise çözünür lifler vücutta safra tuzlarını ve kolesterolü hapsetme ve bağırsak geçişini de uyararak bunların atılımına yardımcı olma etkisine sahiptir.

YAĞLARIN DAHA İYİ YANMASINA YARDIMCI: ELMA

Yulaf kepeği gibi elma da içerdiği çözünür lif ve özellikle pektin sayesinde etkili bir yağ yakıcı besindir. Sindirim sisteminde pektin, bağırsak geçişi yoluyla fazla yağların yok edilmesine aktif olarak katılır.

Yeterince çözünür lif tüketimi, kan kolesterolünü ve kan şekeri seviyelerini düzenlemeye bile yardımcı olur. Kilo verme ve özellikle yağ yakmada düzenli elma tüketimi oldukça iyi bir yardımcıdır.

HİÇBİR BESİNDEN MUCİZE BEKLEMEYİN

Yağ yakan bir yiyecek, kilo vermeye yardımcı olmak ve inatçı kiloların üstesinden gelmek için sadece bir destek verir. Ancak hiçbir yiyeceğin mucizevi faydaları yoktur. Yağ yakıcı gıdaların tüketimi, çeşitli ve dengeli beslenmeye ek olarak yapılmalıdır. Yani bitkiler, diyet lifi, mikro besinler, yağsız protein ve kaliteli yağlar açısından zengin bir diyet izlenmelidir. Yukarıda bahsedilen besinler, kilo verme isteği durumunda koltuk değneğidir, asla tek başına bir çözüm değildir.

Bu anlamda en büyük yanılgılardan biri ananas tüketimidir. Ananas kesinlikle en popüler yağ yakıcı besindir. Ancak, dikkatli olunmalıdır. Ananas, yağların yanmasını uyaran bir enzim olan bromelain içeriğiyle ünlüdür. Ancak, bromelain esas olarak yenmeyen bir kısım olan ananasın gövdesinde bulunur. Bu nedenle, bazen bazı diyetlerde olduğu gibi kilo vermek için bu meyveye körü körüne güvenilmemelidir. Ancak ananas, sağlıklı ve dengeli beslenmenin bir parçası olan lif ve mikro besinler açısından zengin bir meyve olarak tüketilebilir.