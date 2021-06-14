En İyi Saç Ekim Merkezleri

Türkiye’nin en iyi saç ekim merkezleri listesini sizler için hazırladık.

Ülkemizde birçok başarılı saç ekim merkezi var ama en iyi saç ekim merkezi hangisi olduğunu merak mı ediyorsunuz? Listemizi hazırlarken birçok ölçüt ve değerlendirmeye göre hazırladığımızı belirtmek isteriz. Bu ölçütlerde en önemlileri olan hasta memnuniyeti ve başarı oranlarına göre sıraladığımız en iyi saç ekim merkezi listesine gelin hep birlikte göz atalım.

En iyi saç ekim merkezi neresidir ?

Saç ektirme işlemlerinin en başarılı şekilde gerçekleştirildiği uluslararası mecrada bilinen en iyi ülke Türkiye’dir. Bu bağlamda ülke genelinde saç ektirme işlemlerini gerçekleştiren oldukça verimli sonuçlar almanızı sağlayan çeşitli saç ekim merkezleri vardır. Ancak içlerinde en iyisi hangisi olduğu fazlasıyla merak edilen konulardan birisidir.

Covid-19 salgının da ekstra steril bir önlem sağlamaktadır. Aynı zamanda saç ektirme işlemleri esnasında da en ileri teknolojik cihazlar tercih edilmelidir. Bu sayede yapılacak saç ektirme seanslarında müşteriler diledikleri sonucu alabilirler. Peki, Türkiye’de en iyi saç ektirme işlemlerini gerçekleştiren saç ekim merkezleri nelerdir?

Türkiye’nin en iyi saç ekim merkezleri listesini sizler için hazırladık.

Saç ekimi alanında sizlere birçok fırsat sunan saç ekim merkezleri, sizlere en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

Türkiye’nin bu alanda öncü olması birçok başarılı saç ekim merkezimiz olduğunu göstermekte. Sizler de sağlıklı bir saç ekimi operasyonu için listemizi inceleyebilirsiniz.

Genel olarak pek çok farklı saç ektirme kliniği bulunmaktadır. Birçoğunun İstanbul genelinde hizmet verdiği saç ektirme merkezleri, müşterilerine uzun ömürlü sonuçlar vaat etmektedir. Bu sayede oldukça başarılı bir şekilde hizmet veren saç ektirme merkezlerini aşağıda maddeler halinde sizlere sıraladık.

En İyi Saç Ektirme Merkezleri

• Hair Health İstanbul

• Sapphire Hair Clinic

• Crown Medica

• Smile Hair Clinic

• Cosmedica Saç Ekim Merkezi

• Estepera Saç Ekimi

Belirttiğimiz saç ekim merkezleri sırasıyla Türkiye’deki en iyi saç ektirme yerleri olarak bilinmektedir. Müşterilerine bambaşka ve estetik bir saç görünümü kazandıran bu saç ekim merkezlerinde yapılan işlemler oldukça profesyonel bir şekilde gerçekleşmektedir. Steril ortamın sağlanması, kaliteli greft ürünlerinin kullanılması ve çalışanların gösterdiği üstün performans ile en iyi saç ekim merkezleri arasında yerlerini alırlar. Üstelik fiyatlandırmalar da müşterilerin bütçelerine uygun bir şekilde belirlenmektedir.

En İyi Saç Ekim Merkezleri Fiyatları

En iyi saç ekim merkezleri ortalama bir fiyat dahilinde müşterilerin saç ektirme seans ve süreçlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak 7.000 TL ile başlayan saç ektirme işlemleri maksimum 20.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Bu bağlamda müşterilerin istedikleri saç ektirme merkezi ile iletişime geçerek istedikleri saç modelini göstermesi gerekmektedir. Böylece yapılacak işleme ve seans sayısına göre net bir fiyatlandırma alınabilir.

Hair Health İstanbul Saç Ekim Merkezi

2001’ den bu güne kadar hizmet veren , Saç Ekimi alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Avrupa ülkelerinde ki yenilikleri ve cihazları kendi bünyesine entegre ederek ,geliştirilen yöntemler , teknikler ile saç ekim operasyonlarında %99’a varan başarı oranını yakalayabiliyor. En iyi saç ekim merkezi listemizin hiç şüphesiz olmazsa olmazı diyebiliriz.

Hedefledikleri %100 hasta memnuniyetini her zaman yakalayan Hair Health İstanbul Saç Ekimi fiyatları 7.000 TL’den başlamaktadır. Operasyonlarda uygulanan saç ekimi tekniklerine göre fiyatlarda değişkenlik gözükebilmektedir. Hem fiyat hem de kalite açısından önerebileceğimiz nadide adreslerin en başında yer almaktadır.

EN İYİ SAÇ EKİM MERKEZİ

En iyi saç ekim merkezi listemizin ilk sırasında yer alan Hair Health İstanbul , Dr. Hüseyin KANDULU liderliğinde hastalarına en iyi hizmeti sunuyor. Saç ekimi alanında yapmış olduğu yenilikçi buluşlar sayesinde adından sıklıkla söz ettiren Dr. Hüseyin KANDULU, başarılı saç ekimi operasyonları sunmakta.

İnstagram : @kandulu

@hairhealthistanbul

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