En ölümcül hastalıklara bile çare! Tahine limon sıkıp içmenin mucizevi etkisi... Bir kaşığı yetiyor Tahinin ve limonun faydaları saymakla bitmiyor. İki besin de ayrı ayrı faydalarıyla göz dolduruyor. Bir araya gelince ise vücut için adeta bulunmaz bir nimet oluyor.

Tahin sabah kahvaltısında severek tükettiğimiz besinler arasında yer alıyor. Güç ve vitamin veren tahin, sağlığı da destekliyor.

Tahinle yapılan kahvaltı sofraları daha lezzetli olurken, özellikle çocuklara da byüük fayda sağlıyor.

Limon ise en az tahin kadar faydalı. Hem suyu hem kendisi, sağlık için bulunmaz bir nimet.

Ödeme iyi gelen, cilt ve saç üzerindeki sorunlara ilaç olan limon ve limon suyu, olumsuz enerjilere de iyi geliyor.

Bu iki besin bir araya gelince ise faydalarını iki katına çıkarıyor ve en olumsuz hastalıklara bile derman oluyor.

İçeriğinde demir barındıran tahin, limon gibi C vitamini barındıran doğal asidik bir besin ile bir araya gelince faydasını 10 katına çıkarıyor.

Bu sayede tahin vücutta kan yapıcı madde sayısını artırıyor. Tahin hem kemik sağlığını güçlendiriyor hem de kan hücrelerini artırarak vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor.

Bir yemek kaşığı doğal tahinin içine üç damla limon sıkın. Her sabah düzenli olarak tüketin.

Kadın ve erkeklerde doğurganlığı artırır. Bu sayede kısırlık riskini sıfırlar.

Vücuttaki tüm toksinleri söker atar. Bu sayede ödem birikmesini önler.

Günlük ihtiyaç duyulan kalsiyum, magnezyum, fosfor ve bakır gibi maddelerin eksikliğini giderir.

Akciğerleri temizler. Solunum güçlüğünü en aza indirir. Ayrıca sigaradan hasar almış akciğer kapakcıklarını yeniler.