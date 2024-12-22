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En tehlikeli pozisyon açıklandı! Hastanelik ediyor...

En tehlikeli pozisyon açıklandı! Hastanelik ediyor... 37 yaşındaki adam , şişmiş, kanlı ve ciddi şekilde morarmış bir penisle hastaneye geldi. Doktorlar ise bu durumun pozisyondan kaynaklı olduğunu belirtti.