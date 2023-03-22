Endometriozis (Çikolata kisti) nedir? Doç. Dr. Bahar Yüksel Özgör anlattı.

Türkiye'nin en kaliteli podcast kanalı "Podcat", birbirinden zengin içerikleriyle dinleyenlerinin gözdesi haline gelmeye başladı.
En çok dinlenen podcast'lerden biri de "Kadına Dair" serisi.
Doç. Dr. Bahar Yüksel Özgör'ün podcast serisinde, kadına dair her şey ele alınıyor. "Kadına Dair" podcast serisinin ilk bölümü "Endometriozis" yani bilinen adıyla "Yumurta Kisti"
"Kadına Dair" podcast'inin yeni bölümü "Endometriozis"i aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.
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