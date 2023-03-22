Endometriozis (Çikolata kisti) nedir? Doç. Dr. Bahar Yüksel Özgör anlattı. Çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis yumurtalıklarda, fallop tüplerinde veya karın boşluğu gibi uterus dışındaki bölgelerde uterus iç yüzeyini döşeyen endometrial dokunun varlığı ile karakterize kronik bir hastalıktır. Doç. Dr. Bahar Yüksel Özgör, "Podcat" kanalında Endometriozis'i anlattı.

Türkiye'nin en kaliteli podcast kanalı "Podcat", birbirinden zengin içerikleriyle dinleyenlerinin gözdesi haline gelmeye başladı. En çok dinlenen podcast'lerden biri de "Kadına Dair" serisi. Doç. Dr. Bahar Yüksel Özgör'ün podcast serisinde, kadına dair her şey ele alınıyor. "Kadına Dair" podcast serisinin ilk bölümü "Endometriozis" yani bilinen adıyla "Yumurta Kisti" "Kadına Dair" podcast'inin yeni bölümü "Endometriozis"i aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz. BURAYA TIKLAYIN BURAYA TIKLAYIN BURAYA TIKLAYIN BURAYA TIKLAYIN