Enerji verici ve iltihap önleyici 5 yeşil smoothie tarifi

Özellikle kahvaltılar için ideal olan yeşil smoothie tarifleriyle güne enerjik başlayabilir ve aynı zamanda genel sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. İşte sağlık deposu 5 yeşil smoothie tarifi.

Doğal içerikli bu yeşil smoothieleri sık sık tüketerek güne büyük bir güç ve zindelikle başlayabilirsiniz.

Ayrıca smoothie'ler her an tüketilebilir. Özellikle yemek pişirmede uzman değilseniz rahatlayın, çünkü bu yeşil smoothie tariflerinin yapımı çok basit.

Bunlar, gün boyunca size enerji vereceği için günümüzün en popüler yeşil smoothie tarifleridir.

Ayrıca, bir fincan kahve veya şekerli bir içecek için mükemmel bir alternatiftir. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlık dolu smoothie'lerle vermeye hazır mısınız?

SAĞLIK DOLU 5 YEŞİL SMOOTHİE TARİFİ

Özellikle güne başlamak için ideal olan birbirinden lezzetli smoothie'leri evde kolayca hazırlayabilirsiniz:

Meyveli Smoothie

1 elma, 1 greyfurt, 1 armut, küçük bir parça zencefil kökü, 2 çubuk kereviz ve bir bardak suyla hazırlayabileceğiniz bu smoothie, harika bir enerji ve antioksidan kaynağıdır.

Öncelikle elma, armut, kereviz ve zencefili güzelce yıkayın. Bu malzemelerin her birini bir mutfak rulosu kullanarak karıştırın. Organik meyveler satın aldıysanız, kabuğunu soymanıza gerek yoktur. Şimdi greyfurtu soyun, doğrayın ve suyla birlikte blenderdan geçirin. Bir süre dinlendirin ve afiyetle için.

Ispanaklı Yeşil Smoothie

Enerji kazanmanıza ve sağlığınızı geliştirmenize yardımcı olacak bu tarif, özellikle herhangi bir spor yapıyorsanız sizin için idealdir.

Herhangi bir spor yapıyorsanız veya vücudunuzu soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı korumak istiyorsanız ideal formüldür. Temizleyici ve antioksidan özelliklere sahip bir karışımdır. Bu smoothie ayrıca kilo vermenize yardımcı olabilir.

2 adet kereviz, 15 adet üzüm, 1 avuç ıspanak, yarım salatalık, 1 bardak süt, yarım limon ile hazırlayacağınız bu smoothie, malzemelerin çok iyi yıkanmasını gerektirir. Salatalık, ıspanak, üzüm, kerevizi doğrayın ve blenderdan geçirin. Bu karışımın kıvamının çok koyu olması durumunda, biraz su ekleyebilirsiniz.

Ispanak ve Lahana ile Enerji Smoothie

Şimdi daha az bilinen enerji verici yeşili smoothie formüllerinden birine göz atalım. Tadı diğerlerine göre pek hoş değildir, ancak faydaları harikadır.

Yarım muz, yarım elma, küçük demet taze ıspanak, 1 adet karalahana yaprağı, 1 dal kereviz, 1 su bardağı su ve 1 çay kaşığı keten tohumu ile bu smoothi'yi kolayca hazırlayabilirsiniz.

İyice kıyılmış tüm malzemeleri bir karıştırıcıya koyun, tamamen bütünleşene kadar çırpmaya başlayın. Kıvamın çok koyu olması durumunda biraz su eklemek en uygunu olacaktır. Hemen servis yapın ve tadını çıkarın.

Ananas, Salatalık ve Maydanoz ile Yeşil Smoothie

Listedeki 5 yeşil smoothie tarifi arasında kesinlikle seveceğiniz bir karışım var: Maydanoz ve salatalığın tüm faydalarını elde edebileceğiniz ve ananasın tatlılığı ile tadını seveceğiniz bu smoothie'nin bağımlısı olabilirsiniz.

Ofise gitmeden veya yürüyüşe çıkmadan önce tüketilebilme avantajı ile doğal ve besleyici bu tarif için 1 salatalık, küçük demet maydanoz, yarım su bardağı kadar ananas, su ve limon suyuna (isteğe bağlı) ihtiyacınız olacak.

Ananas, salatalık ve maydanozu blendera koyun ve suyu ekleyin. Malzemeler tamamen ezilene kadar çırpmaya başlayın. Tadını test edin ve gerekirse biraz salatalık veya ananas ekleyerek ayarlayın. Ardından smoothieyi limon suyu koyarak servis edin. Ek olarak, bu smoothie'yi bir ananas dilimi veya maydanoz sapı ile süsleyebilirsiniz.

Topaksız bir içecek tercih ederseniz, karışımı süzebilirsiniz. Ancak süzüldüğünde içeriğindeki bir miktar lif kaybolur, mineraller ve vitaminler ise korunur.

Enerji Verici ve İltihap Önleyici Yeşil Ssmoothie

Vücuttaki iltihabı azaltan ve enerji veren mükemmel bir formül hazırlamak ister misiniz? Tadına doyamacağınız bu smoothie, enerjinizi artıracak ve magnezyum, potasyum ve lifin mükemmel birleşimini size sunacak.

Zengin tropikal meyve ananas ve lahana yaprakları C vitamini açısından zengindir ve bağışıklık sisteminizi destekler. Bu bir temizleyicidir. Ayrıca Hindistan cevizi, ananas ve zerdeçal, vücudu destekleyen iltihap önleyici özelliklerini sağlar.

Bu iltihap önleyici smoothi'yi hazırlayabilmek için 2 dilim ananas, 3 adet lahana yaprağı, çeyrek fincan kadar rendelenmiş hindistan cevizi, yarım salatalık, Hindistan cevizi suyu, ve bir çay kaşığı zerdeçala ihtiyacınız olacak.

Lahana yapraklarını salatalık ile birlikte temizleyin, lahana yapraklarının sapını ve ananas kabuğunu çıkarın (dilimler halinde kesin). Hindistan cevizini açın ve hindistan cevizi suyunu blendera koyun, lahana yaprağını ekleyin ve çırpmaya başlayın. Malzemelerin geri kalanını ekleyin ve 10 saniye veya ince bir kıvam elde edene kadar tekrar çırpın.

Daha fazla beklemeyin ve güne gerekli tüm enerjiyle bakmanıza yardımcı olacak bu mükemmel yeşil smoothie tariflerini hazırlamaya başlayın.