Ergenlikte burun estetiğinden kaçınılmalı

Ergenlikte kemik gelişiminin devam ettiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan, burun estetiği hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Burun içerisindeki eğrilikten kaynaklanan nefes alma problemi ya da tamamen estetik bir görüntü amaçlı yapılan burun ameliyatları, kemik gelişimi tamamlanmamış ergenlerde başarılı sonuçlar elde edilmesini engelliyor. Zorunlu olmadıkça bu tarz operasyonların ertelenmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, oluşabilecek komplikasyonlar konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

Son olarak, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan, ciddi bir sağlık sorunu olmayan genç hastalara 18 yaşını doldurmadan burun estetiği ameliyatı olmalarını tavsiye etmediklerini vurguladı.

"DUYGUSAL OLGUNLUK ŞART"

Genç hastaların burun estetik ameliyatı öncesi yüz gelişimleri tamamlanmasının önemine değinen Dr. Batıkhan, “Yüz yapısının oturmaya başlaması ile burun da orantılı hale gelecektir. Bu yüzden genç hastalara gelişimleri tamamlanmadan yani 18 yaşını doldurmadan burun estetik ameliyatı yaptırmalarını önermiyorum. 18 yaşından küçük hastalarda, burunda travma ve darbe gibi durumlar söz konusu ise doktor tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ameliyat planlanabilir.” diye konuştu.

Batıkhan, şunları söyledi: “Fiziksel olgunluğun yanı sıra duygusal olgunluk da tamamlanmalıdır. Burun estetiği ameliyatı genç bireylerin fiziksel görünümünde kalıcı değişikliğe neden olur. Bu olgunluğa erişemeyen gençler burunlarının görünümü ile ilgili kesin karar verememektedir. İleriki dönemde pişmanlık duymaları önemli sorunlara neden olabilir. Bu nedenle ailelerin de çocuklarına burun estetiği ameliyatı hakkında doğru bilgileri anlatması önemlidir.”

"DOKTOR SEÇİMİNE DİKKAT EDİN"

Op. Dr. Hünkar Batıkhan son olarak bu gibi ameliyatlarda doktor faktörünün de önemine değinerek sözlerini şöyle tamamladı: "Ergenlikte burun estetiği ameliyatına karar verdikten sonra doktor seçimi çok önemlidir. Doktor seçimi doğru yapılmalıdır. Doktor seçerken ameliyatları, eğitimleri, deneyimleri araştırılmalıdır. Doktorunuza merak ettiğiniz her şeyi sorup tatmin edici yanıtlar almak tercih sebepleri arasındadır. Biz ameliyat öncesi gerçekleştirdiğimiz muayenelerimizde ergen hastalarımızın ameliyat psikolojilerini değerlendirmek için onlarla detaylı konuşarak, isteklerini dinleyerek kaliteli bir muayene süresi geçiyoruz.”