Eris virüsü kaptığınızın işareti! Eğer bu his varsa... Koronavirüsün bir varyantı olan Eris, diğerlerine göre daha sık adından söz ettiriyor. Pandemi boyutuna ulaşmasa da etkisini gösteren Eris'in belirtilerini bilmekte fayda var; Özellikle de griple karışmamak için...

ensonhaber.com Pandemi riskini yeniden gündeme taşıyan virüsün adı Eris oldu. Koronavirüsün varyantlarından biri olan Eris, ABD ve Avrupa'da yayıldı. Türkiye'ye 9 kişide görüldüğü açıklanan virüs, kapanma korkusunu yeniden yaşattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yüreklere su serpti; Yeniden kapanma ve yasaklar uygulanmayacak. Ancak soğuk algınlığı-grip vakalarında bir yaygınlık söz konusu. Sonbahar mevsimi sıcak-soğuk dengesizliği nedeniyle hastalıklara kapı aralıyor. Ateş, titreme, öksürük gibi belirtiler yaşayanlar Eris'ten şüpheleniyor. Eris'in belirtilerini sizler için derledik. Eris mi, Grip mi? Yunan çekişme ve anlaşmazlık tanrıçasının adını alan eris varyantı belirtileri arasında şiddetli bir boğaz ağrısı var. Öksürük, baş ağrısı, yorgunluk, ateş, nefes darlığı, vücut ağrıları ve tat-koku kaybı da Eris'e işaret ediyor. Solunum yolu enfeksiyonları ise daha çok burun akıntısı, gözlerde yanma, hapşırık ve yüksek ateş ile öne çıkıyor.