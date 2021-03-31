Erken adet görmenin 10 yaygın nedeni

Hormon üretimini değiştiren stres, yorucu egzersizler veya şiddetli kilo değişiklikleri gibi yaşam tarzı değişikliklerinden kaynaklanabilen erken adet görmenin en yaygın 10 nedenini listeledik.

Çoğu insan adetlerinin gecikmesi konusunda endişelenir, ancak erken adet görme de aynı derecede endişe vericidir. Erken dönemin, stresten Polikistik Over Sendromu (PCOS) gibi tıbbi durumlara kadar birçok nedeni vardır.

Adetin erken olmasının birçok nedeni vardır, ancak nedenini belirlemek her zaman kolay değildir. Erken adet döneminin yanında başka semptomlar yoksa, özellikle doğum kontrol yöntemleri değişmediyse veya çok fazla stres yaşanmıyorsa, fazla endişelenmenize gerek yoktur. Ancak, ağrı veya olağandışı akıntı gibi başka semptomlar yaşanıyorsa, kesinlikle bir uzmandan yardım alınması gerekir.

Regl dönemiyle ilgili bir şey hakkında endişeleniyorsanız, doktorunuzla konuşmaktan çekinmeyin.

İşte adetin erken olmasının 10 önemli nedeni.

ERKEN ADET GÖRMENİN 10 YAYGIN NEDENİ

1.Stres

Stres, yumurtlamanın zamanlamasını bozabilir ve adet döneminin erken veya geç gelmesine neden olabilir. Stresin bir dönemi geciktirmesi veya tamamen atlaması daha yaygındır, ancak stres nedeniyle erken adet görme de mümkündür,

2. Kilo vermek veya almak

Şiddetli kilo dalgalanmaları, menstrüasyonun başlangıcını değiştirebilecek hormon üretimini değiştirebilir. Bu, adetin erken veya geç olmasına neden olabilir.

3. Yorucu egzersiz

Aşırı yorucu egzersiz, hormon üretimini değiştirerek şiddetli kilo dalgalanmalarına neden olabilir. Bu, yumurtlamayı ve adet döneminin zamanlamasını etkileyecektir.

4. Ergenlik

Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe doğal geçiştir. Beyin tarafından salınan hormonlar tarafından uyarılan östradiol adı verilen kadın cinsellik hormonunun artan üretimi de dahil olmak üzere hormonlarda bir değişiklik olur. Ergenlik döneminden geçerken, adetler düzensiz olabilir ve bu da erken veya geç dönemlere neden olabilir.

5. Perimenopoz

Perimenopoz tipik olarak bir kadın 40'lı yaşlarında olduğunda ortaya çıkar. Perimenopozda kadınlarda daha az yumurta üretimi olur ve bu yumurtaların kalitesi de diğer dönemlere göre düşük olur. Bu yumurtalar, beyinden gelen hormon mesajlarına yanıt vermez, bu da seyrek yumurtlamaya veya tamamen yumurtlama eksikliğine neden olabilir. Bu, daha kısa adet döngüsüne ve erken dönemlere veya kaçırılan dönemlere neden olur.

Ek olarak, yumurtlamayla üretilen bir hormon olan progesteron olmadan uterusun önceden tahmin edilemeyen bir şekilde dökülme olasılığı daha yüksektir ve bu da erken veya geç bir adet dönemine neden olabilir.

6. Doğum kontrolü

Hem östrojen hem de progestin içeren kombine bir hap kullanılması, adetin erken olmasının ana nedenlerinden biridir. Bunun nedeni, alınan progestin seviyelerinin düşerek rahim kanamasını tetiklemesidir.

Yalnızca progestin içeren bir doğum kontrol yöntemi kullanılıyorsa, erken kanamanın uterus astarının incelmesi ile ilgili olabilir. Bunun nedeni rahim zarının oluşmamasıdır. Hormonsuz bir doğum kontrol hapı kullanımında, vücudun alışırken ilk 3 ila 6 ay boyunca öngörülemeyen kanama gibi yan etkilerin görülmesi de yaygındır.

7. Polikistik Over Sendromu

Polikistik Over Sendromu (PCOS), aşırı erkeklik hormonu (testosteron) seviyelerine sahip olmakla ilişkili olabilecek bir hormonal bozukluktur. Bu sendrom yumurtlamanın düzensiz olmasına neden olabilir ve bu da erken veya geç dönemlere neden olabilir.

8. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Klamidya, bel soğukluğu ve trikomonas gibi bazı cinsel yolla bulaşan hastalıklar, rahim ağzında ve rahimde tahrişe neden olabilir ve bu da kanamaya yol açabilir. Birçok insan bu kanamayı adetleriyle karıştırabilir. Ancak cinsel yolla bulaşan hastalıklarda muhtemelen idrara çıkma ile yanma, cinsel ilişki ile ağrı ve pelvik ağrısı semptomları da yaşanır. Bu belirtilere sahipseniz, bir doktora görünmek önemlidir.

9. Endometriozis

Endometriozis, normalde rahimde bulunan dokunun rahim dışında büyüdüğü zamandır. Genellikle çok ağrılı dönemler ve kısırlıkla ilişkilidir. Ayrıca dönemler arasında kanamaya neden olabilir, bu da erken dönemle karıştırılabilir.

10. İmplantasyon kanaması

İmplantasyon kanaması, gebeliğin başlangıcında, döllenmiş bir yumurtanın uterusa yapışmasıyla meydana gelir ve bu da hafif kanamayı veya lekelenmeyi tetikler. Hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, hamilelik testi yaptırdığınızdan emin olun.