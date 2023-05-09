Erken evre kolon kanseri riskinin 4 belirtisi Kolon kanseri, günümüzde en sık karşılaşılan, tedavi süreci zorlayıcı bir hastalık. Ancak erken teşhisle yapılacak müdahaleler hastalığın tamamının ortadan kalkmasında çok etkili.

AA

Yapılan araştırmalar, bazı belirtilerin erken evre kalın bağırsak kanseri olarak da bilinen kolon kanseri riskinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Washington Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, kimlik bilgileri gizlenen 5 binden fazla erken evre kolon kanseri hastasının sağlık verilerini inceledi.

Araştırmaya göre, bu belirtiler sizde varsa, doktor kontrolü için gecikmemek gerekiyor.

Riski işaret eden 4 belirti

ABD'de yapılan araştırmada; karın ağrısı, rektal kanama, ishal ve demir eksikliği anemisi, erken evre kolon kanseri riskinin yüksek olduğuna işaret ediyor.

Karın ağrısı

Rektal kanama

İshal

Demir eksikliği

50 yaşın altındakiler

Araştırmada, 50 yaşın altındakilere hastalık teşhisi konulmadan 3 ay ila 2 yıl öncesinde görülen karın ağrısı, rektal kanama, ishal ve demir eksikliği anemisi gibi belirtilerin her birinin, kolon kanserinin erken evresinde olma riskinin yüksek olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Belirtilerin sayısı arttıkça risk de artıyor

Görülen belirtilerin sayısı arttıkça hastalığa yakalanma riskinin de arttığına dikkatin çekildiği araştırmada, hastalığa yakalanma riskinin, belirtilerden birinin görülmesinde 2 katına, ikisinin görülmesinde en az 3,5 katına, 3 veya daha fazlasının görülmesinde en az 6,5 katına çıktığı belirtildi.

Endoskopi

Araştırmaya katılanlardan Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Yin Cao, rektal kanama ve demir eksikliği anemisi yaşayanlara zamanında endoskopi yapılması ve sağlık durumlarının takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "Journal of National Cancer Institute" dergisinde yayınlandı.

Dünyada en yaygın 3. kanser türü

Dünyada en yaygın 3. kanser türü olan kolon kanseri, 2020'de yaklaşık 2 milyon kişide tespit edildi.

Can kaybına neden olan kanser türlerinde 2. sırada

En çok can kaybına neden olan kanser türlerinde ise 2. sırada yer alan kolon kanseri nedeniyle her yıl 1 milyona yakın kişi hayatını kaybediyor.

"Genç hastaların sayısı iki katına çıktı"

Araştırmada, kolon kanserine yakalanan gençlerin sayısının neredeyse iki katına çıktığı ifade edildi.

Hasta yaşı 45 yaşa indi

Dünyada 55 yaş altı kolon kanseri hasta sayısı artarken tarama testleri de 45 yaşa indi.

50 yaş üstündeki kişilerde kolon kanseri vakaları her yıl düşüyor

Dünya genelinde 50 yaş üstündeki kişilerde kolon kanseri vakaları, tarama testleri sayesinde her yıl düşse de genç yaşta hastalığın görülme sıklığı son yıllarda arttı.

ABD'de daha önce yapılan bir çalışmada, 1950 doğumlu kişilerde kolon kanseri görülme oranı 1 kabul edildiğinde 1990 doğumlularda kolon kanseri görülme oranının yaklaşık 2 kat, rektum kanserinin ise 4 kat artış gösterdiği belirlenmişti.