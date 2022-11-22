Ertesi gün hapı fiyatı 2022: Ertesi gün hapı ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte zararları!

Ertesi gün hapı fiyatı 2022: Ertesi gün hapı ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte zararları!

Doğum kontrol yöntemi olarak bilinen ertesi gün hapının fiyatı ve kullanımı sıklıkla araştırılıyor. Peki ertesi gün hapı nedir, ne işe yarar? Ertesi gün hapı kaç TL? Ertesi gün kapı nasıl kullanılır?

Cinsel ilişki sonrası tercih edilen bir korunma yöntemi olan ertesi gün hapı hakkında birçok kişi araştırma yapıyor.

Plansız gebelik yaşamak istemeyen kadınlar, ertesi gün hapına başvurabiliyor. Yüzde 99'a kadar etkili olabilen ertesi gün hapını bilinçli kullanmak önem arz ediyor.

Korunmasız ilişki sonrası acil korunma seçeneklerinden biri olan ertesi gün hapının kullanımı, yararları ve zararları, fiyatı merak ediliyor.

Peki ertesi gün hapı nedir, nasıl kullanılır? Ertesi gün hapı ne işe yarar? Ertesi gün hapı zararlı mı? Ertesi gün hapı kaç TL 2022? İşte merak edilenler...

Ertesi gün hapı nedir, ne işe yarar?

Ertesi gün hapı temel olarak korunmasız cinsel ilişki sonrası planlanmamış gebeliğin oluşumunu engellemek için kadınlar tarafından ağızdan alınan bir ilaçtır.

İlacın içeriğinde bulunan yüksek progesteron hormonu ya da progesteron hormonu ile aynı etkilere sahip özel maddeler kadın yumurtasının erkek üreme hücresi olan sperm tarafından döllenme ihtimalini azaltır.

Eğer yumurtanın sperm ile döllenmesi gerçekleşmiş ise döllenen yumurtanın uterusa yani rahim içi duvarına tutunmasını engelleyerek gebelik oluşumunu önler.

Ertesi gün hapı ne zaman içilmeli?

Ertesi gün hapları genellikle korumasız cinsel ilişkiden sonra 72 saat içerisinde alınmalıdır. 72 saatin sonunda alındığı takdirde ise gebeliği önleme etkisi kalmamaktadır.

İlk 24 saat içinde alındığında %90- %98 oranında gebeliği önleme oranına sahip olduğu görülmektedir. İlk 48 saat içinde alındığı takdirde ise gebeliği önleme ihtimali %75’lere kadar gerilemektedir.

Ertesi gün hapının zararları

Ertesi gün hapının bilinen yan etkileri ve neden olduğu zararlar ise şu şekildedir;

Adet düzensizliği,

Mide bulantısı ve kusma,

Ara kanama,

Baş ağrısı ve baş dönmesi,

Artan meme hassasiyeti,

Halsizlik ve yorgunluk hissi,

Karın bölgesinde şişlik ve karın ağrısı

Önemli detaylar

Ertesi gün hapı bir ay içerisinde bir kereden fazla kullanılmamalıdır.

Ertesi gün hapları cinsel yolla bulaşan HIV, HSV, HPV gibi hastalıklara karşı kesinlikle bir koruma sağlamaz.

Eğer kişi hamile olduğunu düşünüyorsa kesinlikle ertesi gün hapı kullanmamalıdır.

Eğer ilacı aldıktan ilk iki saat içinde kusma gerçekleşirse ikinci doz ertesi gün hapının alınması gerekir.

Ertesi gün hapları gebeliği sonlandırmaz ve gebeliği bitirmek için kullanılmaz.

Ertesi gün hapı kaç TL 2022?

Eczanelerde reçetesiz olarak satılan ve "Ella" markalı ertesi gün hapının güncel 2022 fiyatı 235 TL'dir.