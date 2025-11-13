Erzincan’da şifa deposu gilaburuya ilgi arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan’ın özellikle yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve sonbahar aylarında hasadı yapılan gilaburu, kırmızı renkli taneleriyle dikkat çekiyor.

Meyvenin suyu çıkarılarak içecek olarak tüketilirken reçel, sirke ve salamura gibi farklı şekillerde de değerlendiriliyor.

İLGİ BÜYÜK

Uzmanlar, gilaburunun yüksek oranda C vitamini, fenolik bileşikler ve antioksidan maddeler içerdiğini belirtiyor.

Böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirim sağlığına katkı sağladığı yönünde bilinen gilaburu, Erzincanlılar tarafından her yıl bu dönemde ilgi görüyor.

Vatandaşlar, kış aylarında özellikle soğuk algınlıklarına karşı koruyucu etkisi nedeniyle gilaburu suyu tüketmeyi tercih ettiklerini belirtiyor.