Erzurum’da evde diş sağlığı hizmeti

Sağlık Bakanlığı’nın “Evde Sağlık Hizmeti” uygulaması kapsamında, Erzurum’da İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde, evde bakım hastalarının ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden yararlanması için çalışmalar yürütülüyor.

DİŞ KLİNİĞİ EVLERİNE GELİYOR

Erzurum Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nden diş hekimi, diş teknisyeni ve klinik yardımcıdan oluşan ekip, tahsis edilen evde sağlık aracıyla haftada üç gün, yaşlı, kronik hastalığı olan veya yatağa bağımlı hastaların evlerine gidiyor. Ekip, muayene, diş çekimi, dolgu, protez tamiri ve ağız hijyeni gibi temel tedavileri hastaların evinde gerçekleştiriyor.

YAŞLI VE HASTA BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR

Evde sağlık hizmeti, hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Erzurum Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Erol Tuşik, hizmetin 2011’den beri sürdüğünü ve sayısının her geçen gün arttığını belirterek, “Evde bakıma muhtaç bireylerin protez ve tedavilerini evlerinde yapıyoruz. Dualarında yer alıp derdine derman olmak paha biçilmez mutluluk.” dedi.

"MESLEĞİN EN GÜZEL YANI DUA ALMAK"

12 yıldır evde sağlık hizmetinde görev yapan diş hekimi Aslıhan Dursunuoğlu, yaşlı ve bakıma muhtaç hastalara hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Dursunuoğlu, “Hastaneye gelemeyen yaşlılarımıza diş çekimi, protez, dolgu ve temizlik gibi hizmetler veriyoruz. Her zaman dua ile karşılanıp, dua ile uğurlanıyoruz. Bu bize huzur veriyor ve motive ediyor.” ifadelerini kullandı.

HASTALAR HİZMETTEN MEMNUN

Evde sağlık hizmeti alan 80 yaşındaki Ayşe Kotan, ekiplerin kendisiyle ilgilenmesinden çok memnun olduğunu belirtti:

Birkaç kez gelip ölçü aldılar, protezimi yaptılar ve getirdiler. Evden çıkamayacak durumdayım, KOAH hastasıyım. Çok duygulandım, Allah devletimize zarar vermesin. Sizler olmasanız biz ne yaparız?

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, hizmetin amaçlarından birinin yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların yaşam kalitesini artırmak olduğunu vurguladı: