Erzurum'da kanser hastasına kol derisinden dudak yapıldı Yakalandığı dudak kanseri boynuna kadar yayılan hasta, doktorların fark etmesiyle kısa sürede tedavi edilerek kolundan alınan doku alt dudakla birleşerek sağlığına kavuştu.

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Erzurum'un Oltu ilçesinde 66 yaşındaki 2 çocuk babası İsrafil Taşkın'ın yaklaşık 1 yıl önce alt dudağında yara çıktı.

Doktora gitmeyen Taşkın, yarası büyüyünce yemek yemesinde ve yaşantısında sorun yaşamaya başladı.

Bir süre önce muayene için Erzurum Şehir Hastanesinden Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Burak Ergün Tatar'a başvuran Taşkın'a, tetkiklerinde alt dudak kanseri teşhisi konuldu ve boyun bölgesinde şüpheli lezyonlar görüldü.

Taşkın, doktorlar Tatar ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Egehan Salepci tarafından ameliyata alındı.

Kolundan doku alındı

Yaklaşık 7 saat süren operasyonla dudak bölgesindeki kanserli hücre ve şüpheli lezyonlar temizlenen Taşkın'a kolundan alınan damarlı doku da nakledilerek dudak yapıldı.

Taşkın, ameliyat sonrası hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

Dudak yarası kanser çıktı

Plastik cerrah Tatar, hastanın dudağındaki küçük kitlenin sonrasında ani şekilde büyüdüğünü belirterek, şöyle dedi:

Hemen biyopsiyle kitleyi tanımladık kanser çıktı. Bu tip dudak kanserlerinde boynundaki lenf bezlerine yayılma ihtimali olduğu için gerekli tetkikleri yaptık ve KBB doktoruna yönlendirdik.



Orada şüpheli lezyonlar görünce beraber ameliyata girdik.

Kanserli bölge temizlendi

Tatar, bu tip ameliyatlarda dudaktaki parçanın tümörden temizlenmesi için geniş alınması gerektiğine işaret ederek, operasyonda kanserli bölgenin tamamen temizlendiğini aktardı.

"Sol koldan doku alıp ağzına yerleştirdik"

Ameliyatta KBB doktorunun boynundaki lenf bezlerini temizlediğini ifade eden Tatar, şunları söyledi:

6-7 saatlik operasyonla serbest doku nakli dediğimiz mikro cerrahi işlemlerle sol koldan doku alıp ağzına yerleştirdik. Damarları dikip onardığımız için yoğun bakımda kalması gerekiyordu, sonra tekrardan servise aldık.

"Bir fonksiyonel bozukluk yok"

Tatar, şöyle devam etti:

Hastanın kolundan alınan dokuyla dudak yaptık, mikro cerrahi yöntemlerle bu işler yapılıyor. Bazen bacaktan alabiliyorsunuz biz koldan tercih ettik.



İlk başlarda dudak şiş gibi oluyor ama zamanla iyice çekilerek normale yakın bir dudak boyutunu alıyor. Önemli olan konuşabilmesi ve yemek yemesi, onlarla ilgili de bir fonksiyonel bozukluk yok.

"Bölgedeki kanserlerde boyuna sıçrayabiliyor"

KBB doktoru Salepçi de ameliyatın oldukça özellikli ve zor olduğunu anlatarak, şöyle dedi:

Mikroskopik olarak damarlar dikiliyor, elimden geldiğince yardımcı oldum. Bu hastalıkta, özellikle baş boyun bölgesi dediğimiz bölgedeki kanserlerde boyuna sıçrayabiliyor, o yüzden oradaki lenf bezlerini de temizlemek gerekiyor.

"Çocuklarım yemek yediriyordu"

Ameliyatı yapılan Taşkın ise bir yıldır muayene olmayı ertelediğini belirterek, şöyle devam etti: