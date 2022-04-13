Esneme hakkında az bilinen 6 şaşırtıcı gerçek

Hiç esnememiş insan yoktur. Yorulduğumuzda, oksijenimiz olmadığında, esneyen birini gördüğümüzde esneriz. Peki, esneme hakkında şaşırtıcı gerçekleri biliyor musunuz? İşte esnemeyle ilgili 6 bilgi.

Yorgun olduğumuzda, yeterli oksijenimiz olmadığında ve esneyen birini gördüğümüzde esneriz. Esnemeyen hiç kimse yoktur, böylesi henüz tıp tarihine geçmemiştir. Esneme büyüleyici bir fiziksel durumdur ve bunun birçok nedeni vardır.

Esneme kadar basit ve doğal bir şey hakkında 6 şaşırtıcı gerçek bulduk.

Neden esneriz?

Yakın zamana kadar esnemenin beyni oksijenlendirdiği düşünülüyordu, ancak bu teori daha sonra rafa kaldırıldı. Eesnemenin genellikle yorgun, sıkılmış, sıcak veya hasta olduğunuzda ortaya çıkan beyin sıcaklığındaki bir artış tarafından tetiklendiği düşünülmektedir. Esneme, uyanıklığı yeniden kazanmamızı sağlayan bir sıcaklık düzenleyici etkiye sahiptir. Esneme ayrıca kan akışını arttırır ve beyne daha soğuk kan akışını sağlar.

İşte esneme hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 6 bilgi.

1. Fetüsler de esner

Esneyen en genç canlı, 11 haftalık bir fetüstür. Bebekler esner, bunu biliyorsunuzdur, ancak bulaşıcı esnemenin yaşamın ikinci yılına kadar başlamadığını kesinlikle bilmiyordunuz. Bunun nedenleri hala bilinmiyor.

2. Esneme 6 saniye sürer

Yüksek sesle altıya kadar sayın. Bu altı saniye çok kısa sürmüyor, değil mi? Araştırmalar erkeklerin kadınlardan daha uzun süre esnediğini göstermiştir. İşin sırrı, erkek beyninin hacminin biraz daha büyük olması ve bu nedenle soğumasının daha uzun sürmesi gerçeğinde yatmaktadır.

3. Esnemek beyni soğutur

Araştırmalar, esnemenin beyin sıcaklığı ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Esnemekle dengeli bir beyin ısısını koruruz. Araştırmalar, insanların yaz aylarında daha fazla esnediğini gösteriyor. Bu, esnemenin beyni soğuttuğu düşünüldüğünde, doğal bir mekanizma olarak öne çıkıyor.

4. Akciğerlerin alt kısmı esnemeyi sever

Dinlenirken veya pasif bir şey yaparken vücudun bütün bir akciğere ihtiyacı olmaz. Esnemekle, istirahat halindeyken fonksiyonel olması için havanın akciğerlerin alt kısmına girmesine izin veririz. Akciğerler ve esneme arasındaki bu bağlantı tam olarak çözülememiştir.

5. Köpekler bizimle esner

Bir köpeğe bir aile üyesi gibi davranırsanız, köpeğin sizinle çok şey yaptığını bilirsiniz. Araştırmalar, sahiplerinin esnemesini duyan kökepkerin esnemeye başladığını gösteriyor.

6. Esnemek insanlar arasında bulaşıcıdır

Şu anda etrafınızda insanlar var mı? Esnemeyi deneyin. Esnedikten sonra etrafa bakın. Sizin esnediğinizi görenlerin yarısı da esneyecektir, tıpkı gülmenin bulaşıcı olması gibi. Esnemenin neden bulaşıcı olduğunu kimse bilmiyor ama bulaşıcı olduğu biliniyor. Bu metni okurken esnediniz mi? Kaç sefer? Metni yazarken 40 kez esnedik.