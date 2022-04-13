Petrol
106.87
2.13%
Euro
15.83
0.11%
Dolar
14.58
-0.14%
Altın
922.32
0.02%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
592.952
-0.31%
BTXN Coin
30.18
-4.37%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Esneme hakkında az bilinen 6 şaşırtıcı gerçek

    Hiç esnememiş insan yoktur. Yorulduğumuzda, oksijenimiz olmadığında, esneyen birini gördüğümüzde esneriz. Peki, esneme hakkında şaşırtıcı gerçekleri biliyor musunuz? İşte esnemeyle ilgili 6 bilgi.
    • Özel İçerik
    • 13.04.2022 - 16:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esneme hakkında az bilinen 6 şaşırtıcı gerçek

    Yorgun olduğumuzda, yeterli oksijenimiz olmadığında ve esneyen birini gördüğümüzde esneriz. Esnemeyen hiç kimse yoktur, böylesi henüz tıp tarihine geçmemiştir. Esneme büyüleyici bir fiziksel durumdur ve bunun birçok nedeni vardır.

    Esneme kadar basit ve doğal  bir şey hakkında 6 şaşırtıcı gerçek bulduk.

    Neden esneriz?

    Yakın zamana kadar esnemenin beyni oksijenlendirdiği düşünülüyordu, ancak bu teori daha sonra rafa kaldırıldı. Eesnemenin genellikle yorgun, sıkılmış, sıcak veya hasta olduğunuzda ortaya çıkan beyin sıcaklığındaki bir artış tarafından tetiklendiği düşünülmektedir. Esneme, uyanıklığı yeniden kazanmamızı sağlayan bir sıcaklık düzenleyici etkiye sahiptir. Esneme ayrıca kan akışını arttırır ve beyne daha soğuk kan akışını sağlar.

    İşte esneme hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 6 bilgi.

    Esneme hakkında az bilinen 6 şaşırtıcı gerçek #1

    1. Fetüsler de esner

    Esneyen en genç canlı, 11 haftalık bir fetüstür. Bebekler esner, bunu biliyorsunuzdur, ancak bulaşıcı esnemenin yaşamın ikinci yılına kadar başlamadığını kesinlikle bilmiyordunuz. Bunun nedenleri hala bilinmiyor.

    Esneme hakkında az bilinen 6 şaşırtıcı gerçek #2

    2. Esneme 6 saniye sürer

    Yüksek sesle altıya kadar sayın. Bu altı saniye çok kısa sürmüyor, değil mi? Araştırmalar erkeklerin kadınlardan daha uzun süre esnediğini göstermiştir. İşin sırrı, erkek beyninin hacminin biraz daha büyük olması ve bu nedenle soğumasının daha uzun sürmesi gerçeğinde yatmaktadır.

    Esneme hakkında az bilinen 6 şaşırtıcı gerçek #3

    3. Esnemek beyni soğutur

    Araştırmalar, esnemenin beyin sıcaklığı ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Esnemekle dengeli bir beyin ısısını koruruz. Araştırmalar, insanların yaz aylarında daha fazla esnediğini gösteriyor. Bu, esnemenin beyni soğuttuğu düşünüldüğünde, doğal bir mekanizma olarak öne çıkıyor.

    Esneme hakkında az bilinen 6 şaşırtıcı gerçek #4

    4. Akciğerlerin alt kısmı esnemeyi sever

    Dinlenirken veya pasif bir şey yaparken vücudun bütün bir akciğere ihtiyacı olmaz. Esnemekle, istirahat halindeyken fonksiyonel olması için havanın akciğerlerin alt kısmına girmesine izin veririz. Akciğerler ve esneme arasındaki bu bağlantı tam olarak çözülememiştir.

    Esneme hakkında az bilinen 6 şaşırtıcı gerçek #5

    5. Köpekler bizimle esner

    Bir köpeğe bir aile üyesi gibi davranırsanız, köpeğin sizinle çok şey yaptığını bilirsiniz. Araştırmalar, sahiplerinin esnemesini duyan kökepkerin esnemeye başladığını gösteriyor.

    Esneme hakkında az bilinen 6 şaşırtıcı gerçek #6

    6. Esnemek insanlar arasında bulaşıcıdır

    Şu anda etrafınızda insanlar var mı? Esnemeyi deneyin. Esnedikten sonra etrafa bakın. Sizin esnediğinizi görenlerin yarısı da esneyecektir, tıpkı gülmenin bulaşıcı olması gibi. Esnemenin neden bulaşıcı olduğunu kimse bilmiyor ama bulaşıcı olduğu biliniyor. Bu metni okurken esnediniz mi? Kaç sefer? Metni yazarken 40 kez esnedik.


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Balıkesir'de sahurda cami soyan hırsızlar, iftarda yakalandı
    3. Sayfa

    Balıkesir'de sahurda cami soyan hırsızlar, iftarda yakalandı

    Dört büyükler KAP'a zarar açıkladı
    Futbol

    Dört büyükler KAP'a zarar açıkladı

    Görüş Bildir