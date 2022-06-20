Et yememek trend oldu! Veganlığın özünü sıraladık...İşte maddeler

Son zamanlarda trend olan vegan beslenmeye dair detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Kendi içerisinde türleri olan veganlığın detayları, gündemi meşgul etmeye başladı.

Veganlık, yani hayvansal gıda ve ürünleri reddetme Türkiye ve dünyada hızla yayılıyor.

Bu kişiler, hayvanlar üzerinde test edilen hiçbir gıdayı, ürünü asla tüketmez ve kullanmazlar.

Veganlığın katı olmayan kısmı ise vejeteryanlıktır. Vejeteryanlar, et, balık ve tavuk tüketmezken, süt, yoğurt, peynir, bal gibi hayvansal ürünleri tüketirler.

Peki vegan beslenme nedir, çeşitleri nelerdir? sorusunun tüm detaylarını sizler için derledik:

Etik vegan

Kısaca etik vegan bireyler, hayvan haklarını fazlasıyla önemserler. Bir hayvanın derisinin canlı halde yüzülerek üstümüze ceket yapılması onlar için fahşice bir davranıştır.

Kozmetik ürününde hayvanların canı pahasına yapılan testleri de son derece cani bulurlar.

Çevreci vegan

Çevreci vegan bireyler, hayvan haklarından ziyade, hayvansal ürünlerin üretiminin çevreye vermekte olduğu zararlar üzerine odaklanırlar. Yine diğer veganlar gibi hayvansal hiçbir gıda ve ürünü tüketmezler.

Veganlar ne yer ne yemez?

Vegan beslenmeyi yaşam biçimi haline getirenler; hayvan eti, inek, keçi veya diğer hayvanlardan elde edilen sütler, yumurtalar, bal ve diğer hayvansal yan ürünleri tüketmezler.

Veganlar, içerisinde şellak, karmin, balmumu, kemik kömürü, kazein, elastin, jelatin, isinglass, keratin, lanolin, rennet, retinol, donyağı, peynir altı suyu, peynir altı suyu tozu gibi hayvan bedenlerinden ya da beden çıktılarından elde edilen malzemeler bulunan ya da yapım aşamasında bu malzemelerin kullanıldığı ürünleri tüketmezler.

Peki veganlar protein ihtiyacını nereden karşılıyor?

Veganlar etten alamadıkları proteini ıspanak, bezelye, karalahana, mantar, brokoli, börülce gibi yeşillikler, fasulye çeşitleri, nohut, mercimek, bulgur, esmer pirinç, tam buğdaylı ekmek ve makarnalar, antep fıstığı, badem, ceviz, kaju gibi yemişlerden karşılarlar.

Ayrıca; B12 vitaminini ilaçlar ile takviye besin olarak alırlar.