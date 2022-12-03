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- Etin yerini tutabilir mi? Faydası ve zararıyla TOFU hakkında bilgiler
Etin yerini tutabilir mi? Faydası ve zararıyla TOFU hakkında bilgiler
- Haber Merkezi
- 03.12.2022 - 13:02
- Güncelleme : 03.12.2022 - 13:07
Vegan beslenme tarzını benimseyenler için artık et yerine kullanabilecekleri birçok seçenek bulunuyor.
Dana veya tavuk etinden yapılan yemekleri "tofu" kullanarak tarife uyduruyorlar.
Tofu döner, tofu kebap, tofu köfte gibi protein değeri yüksek ve lezzetli öğünler ortaya çıkabiliyor.
Peki tofu nedir? Bahsedildiği kadar yararlı mı? Tofu neyden yapılıyor? Tadı et gibi mi? İşte her detayıyla veganların eti tofu hakkında merak edilenler...
Tofu nedir?
Tofu anlam olarak Japonca soya ve pıhtı karakterlerinden türemiş bir kelimedir. İlk olarak M.Ö. 200 yılı civarında Çin’de keşfedilmiştir.
Haşlanmış soya fasulyesinden elde edilen ve asit ya da tuzlu bileşiklerle kestirilerek elde edilen bir çeşit peynir olan tofu, veganların baştacı oldu.
Tofu et yerine geçer mi?
Tofu, protein bakımından zengin vegan diyeti için önemli olan kalsiyum ve B12 vitamini gibi ilave besinler içerebilen çok yönlü soya bazlı bir et alternatifidir. Günümüzde birçok marka, "tofu döner", "tofu kıyma", "tofu kebap" gibi ürünler satışa sunmaktadır. Veganlar, etli yemekleri tofu ile değiştirerek hazırlamaktadır.
Tofu, veganların eti olarak geçer diyebiliriz. Protein değeri açısından da et kadar faydalıdır. Bitkisel bir protein kaynağıdır bu sebeple hayvansal kaynaklı gıda tercih etmeyen kişiler için uygun bir alternatiftir.
Ancak sürekli tofu tüketmenin de faydası olabildiği gibi zararları da söz konusu olabilir.
Tofu besin değeri
100 gran tofuda bulunan vitamin ve mineraller:
- 4.8 gram Yağ
- 7 mg Sodyum
- 121 mg Potasyum
- 1.9 gram Karbonhidrat
- 0.3 Diyet lifi
- 8 gram Protein
- 85 iu A vitamini
- 350 mg Kalsiyum
- 0.1 mg C vitamini
- 5.4 gram Demir
- 30 mg Magnezyum
Tofu zararlı mı?
Tofu peynirinin zararı esas olarak yenen yiyecek miktarına bağlıdır. Soyanın büyük miktarlarda tiroid hastalıklarını tetikleyebileceği bilinmektedir.
Ek olarak, yüksek tüketimi, erkek ve kadınların üreme sistemini olumsuz yönde etkileyebilir ve ergenlerde erken olgunlaşmayı tetikleyebilir.
Tofunun faydaları
- Tofunun besin değerleri oldukça yüksektir. Özellikle hayvansal ürün tüketmeyenler için eşi benzeri bulunmaz bir bitkisel protein kaynağıdır.
- Tofunun içerisinde bulunan soya yağı, kalp ve damar sağlığını korurken kan dolaşımını da düzenler.
- Tofu, aynı zamanda oldukça zengin bir demir kaynağıdır.
- Tofu, yağı alındığı için doymuş yağ içermez. Bu nedenle kolesterol değeri sıfırdır. Yüksek kolesterole sahip kişiler için ideal bir besindir.
- Zengin bir kalsiyum kaynağı olan tofu, kemiklerin gelişimi için de oldukça faydalıdır.