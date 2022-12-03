Etin yerini tutabilir mi? Faydası ve zararıyla TOFU hakkında bilgiler

Veganların "et" yerine koydukları tofu, kıyma, döner, burger ve kebap yerine kullanılıyor. Peki tofu, etin yerini tutabilir mi? İşte tofunun içeriği, besin değeri, faydaları ve zararları...

Vegan beslenme tarzını benimseyenler için artık et yerine kullanabilecekleri birçok seçenek bulunuyor.

Dana veya tavuk etinden yapılan yemekleri "tofu" kullanarak tarife uyduruyorlar.

Tofu döner, tofu kebap, tofu köfte gibi protein değeri yüksek ve lezzetli öğünler ortaya çıkabiliyor.

Peki tofu nedir? Bahsedildiği kadar yararlı mı? Tofu neyden yapılıyor? Tadı et gibi mi? İşte her detayıyla veganların eti tofu hakkında merak edilenler...

Tofu nedir?

Tofu anlam olarak Japonca soya ve pıhtı karakterlerinden türemiş bir kelimedir. İlk olarak M.Ö. 200 yılı civarında Çin’de keşfedilmiştir.

Haşlanmış soya fasulyesinden elde edilen ve asit ya da tuzlu bileşiklerle kestirilerek elde edilen bir çeşit peynir olan tofu, veganların baştacı oldu.

Tofu et yerine geçer mi?

Tofu, protein bakımından zengin vegan diyeti için önemli olan kalsiyum ve B12 vitamini gibi ilave besinler içerebilen çok yönlü soya bazlı bir et alternatifidir. Günümüzde birçok marka, "tofu döner", "tofu kıyma", "tofu kebap" gibi ürünler satışa sunmaktadır. Veganlar, etli yemekleri tofu ile değiştirerek hazırlamaktadır.

Tofu, veganların eti olarak geçer diyebiliriz. Protein değeri açısından da et kadar faydalıdır. Bitkisel bir protein kaynağıdır bu sebeple hayvansal kaynaklı gıda tercih etmeyen kişiler için uygun bir alternatiftir.

Ancak sürekli tofu tüketmenin de faydası olabildiği gibi zararları da söz konusu olabilir.

Tofu besin değeri

100 gran tofuda bulunan vitamin ve mineraller:

4.8 gram Yağ

7 mg Sodyum

121 mg Potasyum

1.9 gram Karbonhidrat

0.3 Diyet lifi

8 gram Protein

85 iu A vitamini

350 mg Kalsiyum

0.1 mg C vitamini

5.4 gram Demir

30 mg Magnezyum

Tofu zararlı mı?

Tofu peynirinin zararı esas olarak yenen yiyecek miktarına bağlıdır. Soyanın büyük miktarlarda tiroid hastalıklarını tetikleyebileceği bilinmektedir.

Ek olarak, yüksek tüketimi, erkek ve kadınların üreme sistemini olumsuz yönde etkileyebilir ve ergenlerde erken olgunlaşmayı tetikleyebilir.

Tofunun faydaları