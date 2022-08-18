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    Etlik Şehir Hastanesi'nde sona gelindi: Yatak kapasitesi 3 bin 724

    Etlik Şehir Hastanesi'nde sona gelindi: Yatak kapasitesi 3 bin 724

    Yapımına 2013 yılında başlanan Etlik Şehir Hastanesi'nin çalışmalarında sona yaklaşılırken, tamamlanmasıyla birlikte 3 bin 724 yatak kapasitesiyle hizmet vermesi bekleniyor.
    • 18.08.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 15:51
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    Türkiye, son yıllarda sağlık konusunda yaptığı yatırımlarla dünyada örnek gösterilen bir sisteme kavuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri, Türkiye'nin dört bir yanına inşa ediliyor.

    Şehir hastanesi sayısı 2'ye çıkarıldı

    Ankara da ikinci şehir hastanesine kavuşmayı bekleyen illerin arasında yer alıyor.

    Etlik Şehir Hastanesi'nin inşaasıyla birlikte, kentte şehir hastanesi sayısı 2'ye çıkarıldı.

    Etlik Şehir Hastanesi nde sona gelindi: Yatak kapasitesi 3 bin 724 #1

    Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi

    Öte yandan Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olarak ön plana çıkan Etlik Şehir Hastanesi'nin toplam yatak kapasitesi 3 bin 724, poliklinik sayısının ise 938 olduğu açıklandı.

    Eylül ayında hizmete giriyor

    2013 yılında yapımına başlanan hastanenin eylül ayının sonunda bitmesi planlanıyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hazırlıkların kısmen tamamlandığı şehir hastanesini ziyaret etti.

    Tümörü tedavi eden 6 boyutlu ışın sistemi

    Hastanedeki yeniliklerle ilgilenen Bakan Koca, sağlıklı dokulara zarar vermeden sadece tümöre tedavi verebilen 6 boyutlu ışın cihazını yakından inceledi.

    Sosyal medya hesabından paylaştı

    Hastanede incelemelerde bulunan Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Açılış müjdesini Sn. Cumhurbaşkanımızın verdiği Etlik Şehir Hastanesinde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk. Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesi 3.724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun."

    Etlik Şehir Hastanesi nde sona gelindi: Yatak kapasitesi 3 bin 724 #2

     

    Etlik Şehir Hastanesi'nde sona gelindi: Yatak kapasitesi 3 bin 724 VİDEO

    Etlik Şehir Hastanesi nde sona gelindi: Yatak kapasitesi 3 bin 724 #3

    Etlik Şehir Hastanesi nde sona gelindi: Yatak kapasitesi 3 bin 724 #4


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