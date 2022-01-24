Etten daha fazla protein içeren yer fıstığının 10 faydası

İyi bir protein kaynağı olan ve aynı zamanda kalp dostu yağlar ve iyi miktarda lif sağlayan yer fıstıklarının yüksek kalorili olmalarına rağmen günlük beslenmeden eksik edilmemesi gerekiyor.

Cips gibi tipik atıştırmalık yiyeceklerin çoğu sağlıklı olmasa da hepsi bize zarar vermez. Buna iyi bir örnek yer fıstığıdır. Çok enerjik bir besindir ve çok sağlıklı besinlerle doludur.

Tüm atıştırmalıklar gibi genel olarak sağlıksız görülür ve diyet yaparken uzak durulan ilk şeylerden biridir. Çok kalori içerdikleri doğru olsa da (100 gram 567 kalori) yüksek protein ve lif içeriği sayesinde harika bir doyurucu etkiye sahiptirler. Çok fazla kaloriye sahip olmalarına rağmen, olumlu besinler sağlarlar ve açlık hissini ortadan kaldırırlar.

Genelde yer fıstığını ağaçta yetişen bir kuru yemiş olarak adlandırırız ama öyle değiller. Yer fıstığı kavrulmuş veya hatta çiğ olarak yenebilir ve besin değerleri kuru yemişlere benzer; iyi oranda sağlıklı yağlar, lif ve bol miktarda mineral ve vitamin içerirler. Ancak buna rağmen, yer fıstığı aslında baklagildir.

ETTEN DAHA FAZLA PROTEİN İÇERİYOR

Baklagiller en büyük protein kaynaklarından biridir ve bunların arasında yer fıstığı özellikle önemlidir. Fasulye, nohut ve mercimek bileşiminde yüzde 19 ila yüzde 23 oranında protein içerirken, yer fıstığı yüzde 27'ye ulaşmaktadır. Bu protein oranı, genellikle bileşiminin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan kırmızı et için bile yüksek kabul edilir.

Tabii ki, hayvansal proteinler insan vücudunun çalışması için ihtiyaç duyduğu tüm temel amino asitlere sahipken, bitkisel proteinler genellikle bunlardan bazılarından yoksundur. Ancak baklagillerin tahıllarla birleştirilmesi ile tam bir protein kaynağı elde etmek de mümkündür. Birinde eksik olan esansiyel amino asit diğerinde bulunur. Pirinç ile mercimek birleşimi bu anlamda çok popüler bir örnektir.

Ancak yer fıstığının kırmızı ete göre tek avantajı protein miktarı değildir. Kırmızı etin düzenli tüketimi kalp ve damar hastalıkları riskini artırır. Çok sayıda araştırma, düzenli olarak yer fıstığı yiyenlerin sıklıkla yemeyenlere göre daha düşük kalp ve damar hastalıkları oranlarına sahip olduğunu gösteriyor.

YER FISTIĞININ BESİN DEĞERİ

Besinsel olarak, yer fıstığı yüksek kalorili bir besindir, 100 gram yer fıstığı 567 kalori içerir. Bu nedenle tüketimi sınırlandırılmalı ve kendi günlük kalori ihtiyaçlarınıza göre ayarlanmalıdır.

Çoğu zaman önerilen günlük fıstık ölçüsü bir avuçtur, fıstık ezmesinde ise 1 yemek kaşığıdır. Ancak miktarlar, hedeflere ve yapılan günlük fiziksel aktivite miktarına bağlı olarak kesinlikle bireysel ihtiyaçlara göre ayarlanmalıdır.

100 gram yer fıstığının besin değeri şu şekildedir:

Yağ: 49 gr

Doymuş yağ asitleri: 7 gr

Çoklu doymamış yağ asitleri: 16 gr

Tekli doymamış yağ asitleri: 24 gr

Karbonhidrat: 16 gr

Diyet lifi: 9 gr

Protein: 26 gr

Yer fıstığı, zeytinyağında bulunan sağlıklı bir yağ olan oleik asit açısından ve aynı zamanda antioksidanlar açısından zengindir. Örneğin, kavrulmuş fıstık antioksidanlar açısından böğürtlen ve çilek ile karşılaştırılabilir ve antioksidanlar açısından elma, havuç veya pancardan önemli ölçüde daha zengindir.

Yer fıstığı, başta p-kumarik asit adı verilen bir bileşen olan polifenoller açısından zengindir ve bu asidin yer fıstığındaki oranını ve toplam antioksidan seviyesini yüzde 22'ye kadar artıran kavurma işlemidir. Ancak bu işlem sağlıklı bir şekilde ve katkı maddesi içermeden yapılmalıdır.

HER GÜN FISTIK YEMEK İÇİN 10 NEDEN

Yer fıstığı iyi bir protein, vitamin, mineral ve iyi yağ kaynağıdır, ancak yüksek kalorileri nedeniyle aşırıya kaçmamak gerekir. İşte daha sık yer fıstığu yemek için 10 neden:

Kalbe İyi Gelir

Yüksek oranda iyi yağ içerdiğinden yer fıstığı kalp için harikadır. Kalp sağlığını, kötü kolesterolü azaltabilen ve iyi kolesterolü yükseltebilen oleik asit sayesinde geliştirir. Yer fıstığı felç ve kalp krizi ve benzeri koroner kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir.

Enerji Verir

Evet, bu baklagil enerjiyi artırır. Yukarıda bahsedildiği gibi, yer fıstığı vitaminler ve mineraller, antioksidanlar, protein ve sağlıklı yağlar bakımından zengindir, bunların tümü enerjiyi artırır ve vücut için iyidir.

Kilo Vermeye Yardımcı Olabilir

Yer fıstıkları lif açısından zengindir ve tüketimi, kalori yaktığı anlamına gelen bir termal reaksiyona neden olur. Bir çalışma, 19 hafta boyunca günde 500 kalorili fıstık tüketen kişilerin metabolizmalarının yüzde 11 oranında hızlandığını gösteriyor.

Kanserle Savaşabilir

Yer fıstığındaki antioksidanlar mide kanserini önlemede faydalıdır ve ayrıca tümör büyümesini doğal olarak önleyen beta-sitosterol içerir. Araştırmalar, haftada en az iki kez yer fıstığı yiyenlerin kolon kanseri riskinin azaldığını gösteriyor.

Safra Taşlarını Önler

Tüm yetişkinlerin yüzde 10 ila 25'inde safra taşı vardır. Sık sık fıstık tüketirseniz, o oranın içinde olma riskinizi azaltabilir. Araştırmalar, düzenli olarak 30 gram yer fıstığı tüketmenin safra taşı riskini yüzde 25 oranında azaltabileceğini gösteriyor.

Hafızayı Geliştirir

Bu atıştırmalık, beyin için mükemmel bir besin olan ve hafızayı geliştiren B3 vitamini içerir. İçerdiği bileşikler beyne giden kan akışını yüzde 30 oranında artırır.

Ruh Halini İyileştirir

Yer fıstığında bulunan bir amino asit oaln triptofan, mutluluğumuz için anahtar bir hormon olan serotonin salgılanmasını sağlar. Ruh halini dengeler, iyi duygular ve mutluluk oluşturur.

Hamilelikte Yardımcı Olabilir

Hamilelikte kadınlara yardımcı olan iyi bir folik asit kaynağıdır. Hamilelikten önce ve erken dönemlerde folik asit tüketen kadınlar, bebeklerde nörolojik problemlerin yanı sıra çocuklarda bazı alerji ve astım gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir.

Alzheimer Hastalığını Önleyebilir

Araştırmalar, B3 vitamini açısından zengin gıdaların Alzheimer hastalığı riskini yüzde 70'e kadar azaltabileceğini gösteriyor. Bu vitaminin önerilen dozunun dörtte biri için sadece çeyrek fincan kadar yer fıstığı yeterlidir.

Cilt ve Saç Sağlığını İyileştirir

Fıstık, cilt ve saç sağlığını geliştirir. Yer fıstığının içeriğindeki lif, vücuttaki fazla toksinlerin atılmasını sağlar, magnezyumun ise sinirleri sakinleştireceğini ve kan damarlarını ve kasları gevşeterek kan akışını hızlandırı ve cildin daha iyi görünmesini sağlar. Ayrıca yer fıstığında bulunan C vitamini, saç dökülmesini önleyebilen kolajen üretimini artırmak için faydalıdır ve içeriğindek, omega 3 yağ asitleri saç büyümesini destekler.