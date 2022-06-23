Evde bir saksı fesleğen bulundurmak için 8 sebep

Evde bir saksı fesleğen bulundurmak için 8 sebep

Elinizi değer değmez ferah bir koku yayan fesleğeni özellikle yaz aylarında evde, camda, balkonda bulundurmanızın faydalarını sıralıyoruz.

Genellikle mutfaklarda yer alan fesleğen, taze yada kuru olarak yemekleri aromalandırmada kullanılır.

Saksıda fesleğen yetiştirmek, yaz aylarında yemeklerden ziyade birçok faydasıyla dikkat çekmektedir.

Oldukça zahmetsiz olan fesleğen bakımı, hoş kokusuyla evinizi donatırken ruhsal olarak da inanılmaz etkileri ortaya çıkarır.

Fesleğen güneş ışığını sevdiği için, pencere kenarları, bahçe ve teras gibi güneş alan yerlerde yetiştirmeye özen gösterirseniz, evinizin vazgeçilmezi olacaktır.

Peki evde neden fesleğen bulundurmalısınız? İşte 8 maddede fesleğen mucizesi!