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- Evde bir saksı fesleğen bulundurmak için 8 sebep
Evde bir saksı fesleğen bulundurmak için 8 sebep
- Haber Merkezi
- 23.06.2022 - 15:23
Genellikle mutfaklarda yer alan fesleğen, taze yada kuru olarak yemekleri aromalandırmada kullanılır.
Saksıda fesleğen yetiştirmek, yaz aylarında yemeklerden ziyade birçok faydasıyla dikkat çekmektedir.
Oldukça zahmetsiz olan fesleğen bakımı, hoş kokusuyla evinizi donatırken ruhsal olarak da inanılmaz etkileri ortaya çıkarır.
Fesleğen güneş ışığını sevdiği için, pencere kenarları, bahçe ve teras gibi güneş alan yerlerde yetiştirmeye özen gösterirseniz, evinizin vazgeçilmezi olacaktır.
Peki evde neden fesleğen bulundurmalısınız? İşte 8 maddede fesleğen mucizesi!
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Fesleğen tüketmek, bağırsak ve sindirim sisteminizi düzenler; şişkinlik, mide krampı ve sindirim problemlerini gidermede yardımcı olur.
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Fesleğeni kurutarak kavanoza koyup et yemeklerinde, makarnalarda ve salatalarda baharat olarak kullanabilirsiniz.
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Mis kokuludur kokusuyla bulunduğu ortama hoş bir his verir.
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Sivrisineklerin uzaklaşmasını. sağlar.
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Evin havasını değiştirir, oksijen verir.
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Negatif enerjiyi uzaklaştırır.
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Baş ağrısı ve ağız yarasını geçirmede etkilidir.
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Demlendiğinde veya koklandığında mide bulantısına iyi gelir.