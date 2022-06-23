Petrol
110.13
0.07%
Euro
18.2851
0.04%
Dolar
17.3732
0.12%
Altın
1.022
0.64%
Borsa
2555
0.45%
Bitcoin
363.655
1.24%
BTXN Coin
7.80
-3.82%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Evde bir saksı fesleğen bulundurmak için 8 sebep

    Elinizi değer değmez ferah bir koku yayan fesleğeni özellikle yaz aylarında evde, camda, balkonda bulundurmanızın faydalarını sıralıyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 15:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Evde bir saksı fesleğen bulundurmak için 8 sebep

    Genellikle mutfaklarda yer alan fesleğen, taze yada kuru olarak yemekleri aromalandırmada kullanılır.

    Saksıda fesleğen yetiştirmek, yaz aylarında yemeklerden ziyade birçok faydasıyla dikkat çekmektedir.

    Oldukça zahmetsiz olan fesleğen bakımı, hoş kokusuyla evinizi donatırken ruhsal olarak da inanılmaz etkileri ortaya çıkarır.

    Fesleğen güneş ışığını sevdiği için, pencere kenarları, bahçe ve teras gibi güneş alan yerlerde yetiştirmeye özen gösterirseniz, evinizin vazgeçilmezi olacaktır.

    Peki evde neden fesleğen bulundurmalısınız? İşte 8 maddede fesleğen mucizesi!

    • Fesleğen tüketmek, bağırsak ve sindirim sisteminizi düzenler; şişkinlik, mide krampı ve sindirim problemlerini gidermede yardımcı olur.

    • Fesleğeni kurutarak kavanoza koyup et yemeklerinde, makarnalarda ve salatalarda baharat olarak kullanabilirsiniz.

    • Mis kokuludur kokusuyla bulunduğu ortama hoş bir his verir.

    • Sivrisineklerin uzaklaşmasını. sağlar.

    • Evin havasını değiştirir, oksijen verir.

    • Negatif enerjiyi uzaklaştırır.

    • Baş ağrısı ve ağız yarasını geçirmede etkilidir.

    • Demlendiğinde veya koklandığında mide bulantısına iyi gelir.

    Evde bir saksı fesleğen bulundurmak için 8 sebep #1


    İlginizi Çekebilir

    Kayseri’de falakacı mahkemeye gelmedi, dava ertelendi
    3. Sayfa

    Kayseri’de falakacı mahkemeye gelmedi, dava ertelendi

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Ümit Karan'ın yeni ekibi belli oldu
    Transfer dosyası

    Ümit Karan'ın yeni ekibi belli oldu

    Görüş Bildir