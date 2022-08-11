Karbonat ve limonun diş üzerindeki mucizevi faydası

Bembeyaz dişlere sahip olmak hepimizin istediği özelliklerden birisi. Birçok insan dişlerini beyazlatmak için yöntemler arıyor.Peki dişlerimizi beyazlatmak için neler yapmalıyız? İşte tarifi.

Bembeyaz dişler ve estetik bir gülümse herkesin hayali...

Öncelikle diş sağlığımızı korumak için günde 2 defa düzenli olarak dişlerimizi fırçalamamız gerekir.

Eğer diş temizliğimize dikkat etmezsek, zamanla biriken yiyecekler, sigara ve çay ve kahve kalıntıları dişlerimizin sararmasına ve diş taşı oluşumuna neden olur.

Bununla birlikte dişlerde çürümeyle birlikte kötü bir görüntü oluşur.

Birçok insan diş beyazlatmak için çok sayıda yönteme başvurur.

Diş macunları ve doğal yollar diş beyatlatmak için birebirdir.

Sararmış dişlerinizi evde doğal yöntemlerle bembeyaz yapabilirsiniz.

Bunlardan en bilineni ise karbonat ve limondur.

Karbonat, dişleri hem temizleyen hem de beyazlaştıran en önemli maddelerden arasındadır.

Ağız bakterilerini azaltan ve dişleri inci gibi yapan karbonatı haftalık diş bakım rutininize ekleyerek dişlerinizin güzel görünmesini sağlayabilirsiniz.

Karbonat ve limon ile diş beyazlatan tarif

Diş fırçanızın üzerine bir çay kaşığı kadar karbonat serpiştirip üzerine birkaç damla limon suyu sıkın ve dişlerinizi iyice fırçalayın.

Bu işlemi uygularken başka bir diş fırçası kullanmayı tercih edin.

Haftada en az iki kez uygulayacağınız bu yöntemle beyaz dişlere sahip olabilirsiniz.

Öte yandan; Amerikan Diş Hekimleri Birliği Dergisine göre, karbonat içeren diş macunları dişleri beyazlatmak için etkili ve güvenlidir.