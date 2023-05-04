Evde diş taşı nasıl temizlenir? İşte diş taşı temizlemenin en etkili yolları.. Diş taşı temizlemenin en etkili yollarını sizler için derledik. İşte dişlerinizin sağlıklı kalabilmesi için denemeniz gereken bazı yöntemler..

Diş bakımı son derece dikkat edilmesi gereken bir husustur. Dişlerimize düzenli bir şekilde bakarak gerekli bakımlarını yapmalıyız.

Dişlerinize uygun şekilde bakmanız ve onları korumanız çok önemlidir. Diş bakımı, mikropsuz ve hastalıksız bir ağız sağlar.

Düzenli diş bakımı dişlerin doğal halinin korunmasına yardımcı olur ve onları çürümeye karşı korur.

Peki, diş taşı nasıl temizlenir? İşte diş taşı temizlemenin etkili yollarından bazıları..

Dişlerinizi fırçalayın

Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamak, dişlerinizi korumada son derece etkilidir. Dişlerinizin uzak kısımlarını temizlemek için yumuşak bir diş fırçası kullanılmalısınız. Sabah uyandığınızda ve gece yatmadan önce olmak üzere günde iki kez dişlerinizi fırçalamanız tavsiye edilir. Dişlerinizi fırçalamak plağın sertleşerek diş taşına dönüşmesini engeller.

Diştaşı giderici diş macunu kullanın

Diş taşını etkili bir şekilde ortadan kaldırmak için, diş taşı kontrolü sağlayan bir diş macunu tercih edilmelidir. Bu diş macunları aktif bir pirofosfat ve florür elementine sahiptir. Diş macununuzdaki florür, ağzınızda bulunan bakteri ve mikropları öldürmeye yardımcı olur. Ayrıca plağa neden olan bakterilerin öldürülmesinden de sorumludur. Mikrop ve bakteri eksikliği dişlerinizi çürüklerden korur.

Diş ipi kullanın

Diş ipi dişlerinize yerleşmiş gıda partiküllerinin kolay çıkarılmasına yardımcı olur. Dişlerin fırçayla ulaşılamayan uzak bölgeleri vardır. Daha iyi ağız koşulları sağlamak için bu parçalar temizlenmelidir. Diş ipi, normalde erişilemeyen bu kısımları temizlemenize yardımcı olur. Plakların diş yüzeyinden uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Dişlerinizi temiz ve mikropsuz tutmak için düzenli olarak diş ipi kullanmanız önerilir.

Kabartma tozu kullanarak temizleyin

Kabartma tozu ve tuz karışımı, diş taşı temizliği için etkili bir doğal yöntemdir. Dişlerinizi kabartma tozu ve tuzla fırçalamak diş taşını yumuşatır ve çıkarılmasını kolaylaştırır. Karışım bir diş fırçası kullanılarak dişler üzerinde yumuşak bir şekilde fırçalanmalıdır. Bittiğinde, dişlerinizi ılık suyla yıkayın ve gargara yapın. Karışım antibakteriyel özelliklere sahiptir ve ağız mikroplarını öldürmede oldukça etkilidir. Etkili ve anında sonuç almak için karışımı haftada en üç kez kullanın.