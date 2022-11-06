Evde hazırlayabileceğiniz zayıflatıcı kolay smoothie

Fazla kilolarınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Besin ve lif açısından zengin bu lezzetli zayıflatıcı smoothie'yi tükettikten sonra midenizde sağlıksız, şişmanlatıcı yiyeceklere yer kalmayacak...

Ispanak mükemmel bir antioksidan kaynağıdır ve aynı zamanda güçlü bir detoks etkisi gösterir. Demir, protein ve lif bakımından zengindir. Şişmanlatıcı, sağlıksız yiyeceklere karşı iştahı azaltmaya yardımcı olur.

Ananas metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını destekler. Yeşil elma lif ve polifenoller açısından zengindir ve salatalık neredeyse kalorisizdir ve mideyi doldurmaya yardımcı olur.

Smoothie'ye eklenen öğütülmüş keten tohumu, tokluk hissini destekleyen lif içeriğini arttırır. İçerisindeki omega 3 yağ asitleri de tokluk hissini güçlendirir ve ayrıca sindirimi iyileştirir.

Biraz maydanoz, bu doğal yağ yakıcı içeceğe daha da iyi bir tat verir ve etkisini daha da artırır. Ayrıca vücuttaki fazla suyu dışarı atar.

İçeceğin temeli, sindirim için mükemmel olan ve kilo vermeye yardımcı olan az yağlı yoğurttur.

Zayıflatıcı kolay smoothie tarifi

Malzemeler:

- Az yağlı yoğurt,

- Bbir avuç ıspanak,

- Yeşil elma,

- Ananas,

- Salatalık,

- Öğütülmüş keten tohumu,

- Maydanoz,

- İsteğe göre buz küpü

Tarif:

- Karıştırıcıya bir bardak yoğurt dökün,

- Bir avuç ıspanak ekleyin,

- Yarım bardak ananas ve bir çekirdekli yeşil elma ekleyin,

- Dilimlenmiş yarım salatalığı ilave edin,

- Bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu ve biraz maydanoz ekleyin,

- Yaklaşık 1 dakika karıştırın ve isteğe göre biraz buz küpü ekleyin,

- Hazırlanan içeceği her gün tüketin.