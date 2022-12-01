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    Evliliğin ilk günlerinde görülüyor! Balayı sistiti nedir, nasıl geçer?

    Her kadının başına gelebilecek olan idrarda yanma, sık idrara çıkma ve yapamama gibi durumlar, özellikle cinsel ilişki sonrası görülüyorsa, "balayı sistiti" olarak adlandırılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 14:20
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    Evliliğin ilk günlerinde görülüyor! Balayı sistiti nedir, nasıl geçer?

    Bir idrar yolu enfeksiyonu olan sistit, mesane iltihabıdır. İdrar yollarındaki bakterilerin neden olduğu bu hastalık, idrar yapamama, yanma, acı gibi şikayetlere neden olabilir.

    Kadınların büyük bir çoğunluğu, sistit ile tanışmıştır. Özellikle cinsel hayatı aktif olan kadınların ilk zamanlarda "balayı sistiti" yaşaması muhtemeldir.

    Bazı kadınlarda hemen her cinsel ilişki sonrası, sık ve ağrılı idrara çıkma gibi sistit belirtileri görülür. Şikayetler genellikle bir iki gün sürer ve geçer. Bu duruma "balayı sistiti" deniliyor.

    Balayı sistiti neden olur

    Özellikle ilk cinsel deneyimlerini balayında yaşayan kadınlarda uzamış ilişki süresi, vajinada tahrişe yol açar. Bu tahriş ile cinsel organdaki mikroplar kolayca idrar kanalına bulaşarak enfeksiyona yol açabilir.

    Yani balayında yapılan aşırı seks balayı sistitine sebep olabiliyor.

    Evliliğin ilk günlerinde görülüyor! Balayı sistiti nedir, nasıl geçer? #1

    Nasıl geçer

    Tedavi edilmeyen ve ciddiye alınmayan balayı sistiti ileride cinsel isteksizliğe ve disparoni adı verilen cinsel ağrı bozukluğuna zemin hazırlayabilir.

    • İlişki öncesi ve sonrası idrara çıkılmalıdır.
    • Vajinal ve rektal bölge temizlenmelidir.
    • İdrar bekletilmemelidir.
    • Cinsel ilişki esnasında yeterli kayganlığın sağlanmalıdır.
    • Genital bölgenin uzun süre nemli kalmasına izin verilmemelidir.
    • Pamuklu iç çamaşırları tercih edilmelidir. Her gün mutlaka iç çamaşırlar değiştirilmelidir.

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