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    Fahrettin Koca: 15,5 milyon kişi ilk doz aşısını henüz yaptırmadı

    Yüz yüze eğitim için çocuklarını okula gönderecek olan anne ve babalara seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "15,5 milyon kişi ilk doz aşısını henüz yaptırmadı. Bize yardımcı olun" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 14:38
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 14:47
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    Fahrettin Koca: 15,5 milyon kişi ilk doz aşısını henüz yaptırmadı

    Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor...

    Hem öğrenci hem de veliler, artan koronavirüs vaka sayısından dolayı endişe duyarken, uyarı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

    "BİZE YARDIMCI OLUN"

    Bakan Koca, "Anne ve babalara 6 Eylül mesajı" başlığı altında ricada bulundu.

    15,5 milyon kişinin henüz koronavirüs aşısını yaptırmadığını hatırlatan Bakan Koca, "Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylül’de açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer." dedi.

    90 MİLYONU GEÇTİ

    Öte yandan Türkiye genelinde uygulanan aşı dozu 90 milyonu geçti.

    İlk dozu yaptıran kişi sayısı 47 milyona yaklaşırken, ikinci dozu olanların sayısı 35 milyon 613 bin 500 olarak açıklandı.

    Fahrettin Koca: 15,5 milyon kişi ilk doz aşısını henüz yaptırmadı #1

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