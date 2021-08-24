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Fahrettin Koca: 15,5 milyon kişi ilk doz aşısını henüz yaptırmadı

Fahrettin Koca: 15,5 milyon kişi ilk doz aşısını henüz yaptırmadı

Yüz yüze eğitim için çocuklarını okula gönderecek olan anne ve babalara seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "15,5 milyon kişi ilk doz aşısını henüz yaptırmadı. Bize yardımcı olun" dedi.