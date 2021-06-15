Euro
10.4103
1.39%
Dolar
8.5819
1.33%
Altın
513.82
1.11%
Borsa
1.444
-0.71%
Bitcoin
340.744
4.20%
EXEN Coin
33.46
0.05%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Fahrettin Koca: 35 milyon doz aşıya ulaştık

    Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan toplam aşının 35 milyon doza ulaştığını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.06.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 13:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fahrettin Koca: 35 milyon doz aşıya ulaştık

    Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi sürüyor.

    Aşılamada hızlanma dönemine girilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durumu paylaştı.

    "35 MİLYON DOZA ULAŞILDI"

    Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Koca, "An itibariyle 35 milyon doz aşıya ulaştık." ifadesine yer verdi.

    Koca, 35 milyonuncu doz aşının Çanakkale Bayramiç'te yapıldığını belirtti.

    Fahrettin Koca: 35 milyon doz aşıya ulaştık #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir