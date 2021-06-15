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- Fahrettin Koca: 35 milyon doz aşıya ulaştık
Fahrettin Koca: 35 milyon doz aşıya ulaştık
Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan toplam aşının 35 milyon doza ulaştığını duyurdu.
- AA & Ensonhaber
- 15.06.2021 - 12:48
- Güncelleme : 15.06.2021 - 13:02
Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi sürüyor.
Aşılamada hızlanma dönemine girilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durumu paylaştı.
"35 MİLYON DOZA ULAŞILDI"
Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Koca, "An itibariyle 35 milyon doz aşıya ulaştık." ifadesine yer verdi.
Koca, 35 milyonuncu doz aşının Çanakkale Bayramiç'te yapıldığını belirtti.