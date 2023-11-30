Fahrettin Koca duyurdu! İskenderun Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat depremlerinden 1.5 ay sonra yapımına başlanan İskenderun Devlet Hastanesi'nin açıldığını paylaştı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden önemli ölçüde etkilenen illerden biri de Hatay oldu.

Kentteki sağlık kurumları, afetten etkilendi.

Ardından devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle bölgede sağlık tesisleri için harekete geçildi.

Defne Devlet Hastanesi kısa sürede dört dörtlük şekilde inşa edilerek açıldı. Bir çalışma da İskenderun’da yürütüldü.

Hastane inşaatı tamamlandı

Depremden 1.5 ay sonra temeli atılan 200 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi’nin açılış tarihi merakla beklendi.

20 bini kapalı olmak üzere 90 bin metrekare alanda inşa edilen hastane, 24 saat çalışma esasına göre tamamlandı.

"Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hayırlı olsun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da müjdeli haberi duyurdu.

Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: