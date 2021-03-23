Fahrettin Koca vaka sayısında artış ve düşüş görülen illeri açıkladı

Bakan Koca, son bir hafta içerisinde vaka sayılarının artışa geçtiği illerin Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranlarını açıkladı.

"Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" notuyla paylaşım yapan Bakan Koca, geçtiğimiz haftaya göre vaka sayısında en fazla artış ve düşüş olan 10 ili duyurdu.

EN ÇOK ARTIŞ GÖRÜLEN İL: KASTAMONU

Güncel tabloya göre;

Vaka sayılarının en fazla yükseldiği il Kastamonu oldu. Kastamonu'yu takip eden iller ise Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan.

EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖRÜLEN İL: SİNOP

Vaka sayılarının azalış gösterdiği en yüksek il de Sinop oldu. Sinop'u takip eden iller ise Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur.