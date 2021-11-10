Sağlık Bakanı Koca, asistan hekim nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda 81 ildeki başhekimlere talimatta bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, 'nöbet düzenlemesi' konulu mektup gönderdi.

Bakan Fahrettin Koca, mektupta, sağlık çalışanları için uzun ve yıpratıcı olan çalışma sürelerine değindi.

NÖBETLERDE MEVZUATA GÖRE DÜZENLEME

Bakan Koca, nöbet düzenlemelerini yasal mevzuata uygun ve insani koşullara kavuşturmakta tam bir irade ortaya koyulmasını vurguladı.

"YAKIN DİYALOG İÇİNDE OLUNACAK"

Koca, 1.11.2021 tarih ve 95796091-010.07 sayılı 'Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri' konulu genelgenin İl Sağlık Müdürlüğünce başhekimlere ulaştırıldığını hatırlatarak şöyle dedi:

"Genelge, çözümü aciliyet gösteren bir sorun için kararlı, kalıcı adımlar atmanızı gerektiriyor. Bu konuda sizinle yakın, titiz bir diyalog içinde olacağız. Asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusundaki kararlılığımızın en iyi örneklerinden birini sizin vereceğinize inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Fahrettin Koca'dan başhekimlere 'nöbet' mektubu ViDEO

