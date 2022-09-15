Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına maaş müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının maaş ödemelerinde taban ödemenin de yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılacak sağlık çalışanlarının maaş ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, paylaşımında maaşlara ek olaran taban ödemenin de yapılacağını söyledi.

"Maaş ve sabit ödemeye ilave ek taban ödeme de görünecek"

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek."