Faranjit nedir, belirtileri nelerdir? İşte faranjite iyi gelen doğal bitki ve besinler!

Uzun süreli öksürükle mücadele eden vatandaşlar, "Faranjit nedir? Belirtileri nelerdir? Faranjit nasıl geçer ve bulaşıcı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar..

Özellikle havaların soğuyup vücut direncinin düştüğü kış aylarında çoğunlukla görülen, bakteri ya da virüslerden kaynaklı üst solunum yolları hastalıkları, birçok kişinin yakındığı sorunlar arasındadır.

Faranjit de genellikle virüslerin sebep olduğu, ancak küçük bir olasılıkla bakterilerin de yol açabileceği bir üst solunum yolu hastalığıdır.

Birçok kişi boğaz bölgesinde yaşadığı sorunların nedeninin faranjit nedeniyle mi yoksa başka sebeplerle mi ortaya çıktığını merak ediyor.

Peki Faranjit nedir? Belirtileri nelerdir? Faranjite ne iyi gelir ve bulaşıcı mı? İşte detaylar…

Faranjit nedir?

Faranjit, boğazda yanma, yutkunma güçlüğü, ses kısıklığı, ateş, halsizlik, geniz akıntısı gibi belirtilerle ortaya çıkan bir üst solunum yolu hastalığıdır. Faranjite büyük oranda virüsler sebep olmaktadır. Fakat bazen nadir de olsa bakterilerden kaynaklı faranjit oluşumu da gözlenmektedir.

Aniden, genellikle virüs kapılması sonucu ortaya çıkan akut ve uzun süre boyunca iyileşmemiş ve çeşitli faktörlere bağlı gelişmiş kronik faranjit olarak 2 türü bulunmaktadır. Faranjit öksürük ve hapşırmadan dolayı bulaşıcıdır.

Faranjit belirtileri nelerdir?

Akut ve kronik olarak ikiye ayrılan faranjitin çeşitleri türlerine göre farklılık göstermektedir. Akut faranjit boğazda yanma, şişlik, şiddetli acı ve ağrı, seste kısılma, boğazda yara ve kabarcık, ağızda koku, eklem ağrısı, bazen de ateş, baş ağrısı, burun akıntısı gibi belirtilerle kendini göstermektedir.

Kronik faranjit belirtileri ise boğazda takılma, gıcık ve bundan kaynaklanan sık tekrarlayan öksürük, yutkunma güçlüğü, uzun süre devam eden yaralardır.

Faranjit nasıl geçer?

Bol bol su içmelisiniz. Su, vücudunuzun bağışıklığını artıracaktır ve böylece ağrılarınız da azalacaktır.

Et suyu olan çorbalara ağırlık verebilirsiniz.

Gargara yapmanız gerekiyor.

Doğal bitki çayları tüketebilirsiniz. Sıcak içecekler de boğazınıza iyi gelecektir.

Dinlenmeniz gerekiyor. Soğuk şeylerden uzak durun ve dinlenin.

Faranjite iyi gelen bitkiler

Papatya çayı: İster papatya çayı olarak tüketin isterseniz özünü kullanın. Her türlü faranjitinizi azaltacaktır.

Ihlamur: Aynı şekilde bitkisini de tükettiğinizde boğazınıza ve şikayetlerinize iyi gelecek. Bunu günde iki ya da üç kere tüketmeye çalışın. Farkını göreceksiniz.

Adaçayı: Antiseptik bir bitki çayı olma özelliği taşıyan adaçayını da anlatmamız gerekiyor. Solunum yollarını rahatlatır ve burada oluşan enfeksiyonları da yok eder.

Zerdeçal: Çok fazla bitki grubuna girmiyor olsa da yine de bahsetmemiz lazım. Zerdeçal faranjite çok iyi geliyor. Özellikle öksürme yüzünden göğüs bölgenizde ağrılar hissediyorsanız zerdeçal ağrı kesici özellik taşıyor. Bu yüzden sütle karıştırarak ılık bir şekilde tüketebilirsiniz.

Faranjite iyi gelen besinler

Sarımsak

Soğan

Havuç

Domates suyu

Et suyu çorbaları

Ihlamur

Aynısefa çayı

Kekik ve bal karışımı